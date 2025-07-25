Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Korkunç olay! FC Conradie, filin saldırısında can verdi

Korkunç olay! FC Conradie, filin saldırısında can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Korkunç olay! FC Conradie, filin saldırısında can verdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da bir safari tesisinin sahibi olan milyoner iş adamı FC Conradie, yaklaşık 6 ton ağırlığındaki bir filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın önde gelen özel av alanlarından biri olan Gondwana’nın CEO’su ve ortak sahibi FC Conradie, 39 yaşında trajik bir şekilde öldü.

Olay, Salı sabahı saat 08.00 sularında Western Cape bölgesinde, Mossel Bay yakınlarındaki Gondwana tesisinde meydana geldi.  

ÖNCE SALDIRMIŞ SONRA EZMİŞ

Yetkililerin aktardığına göre, Conradie tesis sahasında bulunduğu esnada yaklaşık 6 ton ağırlığında bir filin saldırısına uğradı. Filin adama önce dişleriyle saldırarak ardından ezdiği belirtildi. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, iş adamının vücudunda çok sayıda yara tespit etti ve trajik şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından fil, kamp alanından uzaklaştırıldı.

Korkunç olay! FC Conradie, dev filin saldırısında can verdi - 1. Resim

GERİDE 3 ÇOCUK VE ACILI EŞ BIRAKTI

Tesis yönetimi, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada derin bir üzüntü ve şok içinde olduklarını ifade etti. Açıklamada, “Üç küçük çocuğuna kendini adamış bir eş ve baba, aynı zamanda pek çok kişinin değer verdiği bir dost olan FC, hem Gondwana ailesi hem de doğa koruma camiası tarafından büyük sevgi ve saygıyla anılan bir insandı” ifadelerine yer verildi.

Korkunç olay! FC Conradie, dev filin saldırısında can verdi - 2. Resim

İLK FİL SALDIRISI DEĞİL

Öte yandan etkililer bu olayın Gondwana’da yaşanan ilk fil saldırısı olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl, 36 yaşındaki doğa rehberi David Kandela da aynı bölgede bir filin saldırısına uğrayarak ölmüştü. İngiltere merkezli The Times gazetesi ise bazı fillerin çitleri aşarak kamp alanlarına girdiğine dair önceden uyarılarda bulunulduğunu bildirdi. Gondwana yetkilileri ise daha önce, doğayla bu denli iç içe çalışmanın bazı riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

259 gündür sahada yok! Sürpriz Icardi kararı: Dönüş tarihi belli olduYamula'da zaman geri sarıyor! Yıllar sonra ortaya çıktılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sibel Can'ın mal varlığı ortaya çıktı! Duyan inanamadı: Bakın kazancını neye yatırıyor... - MagazinMal varlığı ortaya çıktı! Bakın kazancını neye yatırıyor...Şehit çocuklarına sahip çıktı! Haluk Levent’ten yürek ısıtan jest - MagazinŞehit çocuklarına sahip çıktı! Yürek ısıtan jest...Ünlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldı: Elendiği soru olay oldu - MagazinÜnlü röportajla tanınan sunucu Milyoner’e katıldıÖdül töreninde şok iddia… Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı! Ünlü mankenden cevap gecikmedi - MagazinTöreni karıştıran skandal! ‘Dolandırıldım’ dedi, cevap geldiMehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef” - MagazinMehmet Yalçınkaya’nın mutlu günü! “Aslanım artık diplomalı şef”Esra Erol’un oğlunun son hali gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı - MagazinOğlu gündem oldu! Görenler 'Babasının kopyası' yorumunu yaptı
Sonraki Haber Yükleniyor...