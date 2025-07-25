Korkunç olay! FC Conradie, filin saldırısında can verdi

Güney Afrika’da bir safari tesisinin sahibi olan milyoner iş adamı FC Conradie, yaklaşık 6 ton ağırlığındaki bir filin saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Güney Afrika’nın önde gelen özel av alanlarından biri olan Gondwana’nın CEO’su ve ortak sahibi FC Conradie, 39 yaşında trajik bir şekilde öldü.

Olay, Salı sabahı saat 08.00 sularında Western Cape bölgesinde, Mossel Bay yakınlarındaki Gondwana tesisinde meydana geldi.

ÖNCE SALDIRMIŞ SONRA EZMİŞ

Yetkililerin aktardığına göre, Conradie tesis sahasında bulunduğu esnada yaklaşık 6 ton ağırlığında bir filin saldırısına uğradı. Filin adama önce dişleriyle saldırarak ardından ezdiği belirtildi. Olay yerine gelen acil müdahale ekipleri, iş adamının vücudunda çok sayıda yara tespit etti ve trajik şekilde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından fil, kamp alanından uzaklaştırıldı.

GERİDE 3 ÇOCUK VE ACILI EŞ BIRAKTI

Tesis yönetimi, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada derin bir üzüntü ve şok içinde olduklarını ifade etti. Açıklamada, “Üç küçük çocuğuna kendini adamış bir eş ve baba, aynı zamanda pek çok kişinin değer verdiği bir dost olan FC, hem Gondwana ailesi hem de doğa koruma camiası tarafından büyük sevgi ve saygıyla anılan bir insandı” ifadelerine yer verildi.

İLK FİL SALDIRISI DEĞİL

Öte yandan etkililer bu olayın Gondwana’da yaşanan ilk fil saldırısı olmadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl, 36 yaşındaki doğa rehberi David Kandela da aynı bölgede bir filin saldırısına uğrayarak ölmüştü. İngiltere merkezli The Times gazetesi ise bazı fillerin çitleri aşarak kamp alanlarına girdiğine dair önceden uyarılarda bulunulduğunu bildirdi. Gondwana yetkilileri ise daha önce, doğayla bu denli iç içe çalışmanın bazı riskleri beraberinde getirdiğine dikkat çekmişti.