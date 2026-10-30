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Kubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş

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Kubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş
Başlık ResmiKubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş

Verdiği kiloların ardından görünümünde dikkat çekici bir değişim yaşayan ünlü şarkıcı Kubat, Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekrana gelen “Beyaz’la Joker” programına konuk oldu. Yakın dostu Beyazıt Öztürk’e sürpriz yapan sanatçı, program boyunca hem şarkıları hem de keyifli sohbetiyle izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Ancak gecenin en çok dikkat çeken ayrıntısı, Kubat’ın son hali oldu. Ünlü şarkıcıyı karşısında gören Beyazıt Öztürk, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

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Melin Öztürk
MELİN ÖZTÜRK

Ünlü şarkıcı Kubat Beyaz’la Joker’e konuk oldu. Programda birlikte şarkılar seslendiren ikili, esprileriyle de stüdyoda neşeli anlar yaşanmasını sağladı. Kubat’ın belirgin şekilde zayıfladığını fark eden Beyazıt Öztürk, sanatçının yeni görünümü karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Değişimiyle ilgili konuşan Kubat ise süreci esprili bir ifadeyle anlattı.

“YA EMEKLİ OLACAKTIM YA DA SIFIRDAN BAŞLAYACAKTIM”

Ünlü şarkıcı, yaşadığı değişimi “Ya emekli olacaktım ya da sıfırdan başlayacaktım” sözleriyle değerlendirdi. Kubat’ın açıklaması stüdyoda gülümsetirken, sanatçının son görünümü sosyal medyada da gündem oldu. İzleyiciler, şarkıcının değişimine ilişkin şaşkınlıklarını ve beğenilerini dile getiren yorumlarda bulundu.

Kubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş
Başlık ResmiKubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş
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Kubat, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada yaklaşık 20 kilo verdiğini duyurmuştu. Kilo kaybının ardından gardırobunu da yenilemek zorunda kaldığını belirten sanatçı, eski kıyafetlerinin büyük bölümünün artık üzerine olmadığını ifade etmişti. Verdiği kilolarla birlikte tarzında da değişikliğe giden Kubat, son dönemde görünümüyle sık sık gündeme geliyor.

Kubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş
Başlık ResmiKubat'ın değişimi Beyaz'ı şaşkına çevirdi! Ünlü şarkıcı 20 kilo vermiş

KİLO VERME SÜRECİNDE DİSİPLİNLİ BİR YOL İZLEDİ

Kubat’ın nasıl kilo verdiği de merak edilen konular arasında yer aldı. Uzun süredir kendisine belirli bir program uyguladığını anlatan sanatçı, düzenli spor yapmış, yürüyüşlerini aksatmamış ve beslenmesine dikkat etmiş.

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