Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi!

Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi!

Düzenleyen: / Kaynak: Birsen Altuntaş
- Güncelleme:
Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi!

Magazin Haberleri  / Birsen Altuntaş

Kuruluş Osman’ın yapımcısı Bozdağ Film’den yeni diziler geliyor. Bozdağ Film’in patronu olan Mehmet Bozdağ tıpkı geçen sezon gibi atv’ye iki dizi birden yapmayı planlıyor.

Yeni sezon için peş peşe yeni proje haberleri geliyor. Bozdağ Film “Kuruluş Osman”ın 6. sezonu için hazırlıklara önümüzdeki günlerde başlıyor.

Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi! - 1. Resim

Ayrıca yapım şirketi hem ana akıma, hem de dijitale yeni projeler hazırlıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Bozdağ Film’in atv için çekeceği ikinci polisiye projenin adı “Şehrin Melekleri”…

Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi! - 2. Resim

2 DİZİ DAHA GELİYOR!

Dizinin senaristi oyuncu Volkan Girgin… Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin oyuncu görüşmeleri başlıyor. Öte yandan Bozdağ Film biri TRT’nin dijital platformu tabii’ye, diğeri de GAİN’e olmak üzere 2 dizi daha çekecek.

GAİN’e çekilecek dizinin dönem dizisinin adı “Ahmed-i Hane”… Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin’in kaleme aldığı diğer dönem dizisinin de “Binbir Gece” olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Birsen Altuntaş
Merkez Bankası faiz kararını bu hafta açıklıyor! Ekonomistler tek tahminde birleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest! - Magazinİbrahim Tatlıses'ten Yıldız Tilbe'ye büyük jest!Okan Kurt imaj değiştirdi! Yeni hali İcardi'ye benzetildi - MagazinOkan Kurt'ın yeni imajı şaşırttı! "Icardi sandım"Wanda Nara'nın babası gözaltına alındı! - MagazinWanda Nara'ya büyük şok! Babası gözaltına alındıÜnlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybettiAkın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti - MagazinÜnlü oyuncu hayatını kaybettiDün akşam nişanlanmıştı! Kadir Ezildi'nin asıl mesleği ortaya çıktı - MagazinKadir Ezildi’nin asıl mesleği ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...