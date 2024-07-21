Kuruluş Osman’ın yapımcısından yeni dizi!

Kuruluş Osman’ın yapımcısı Bozdağ Film’den yeni diziler geliyor. Bozdağ Film’in patronu olan Mehmet Bozdağ tıpkı geçen sezon gibi atv’ye iki dizi birden yapmayı planlıyor.

Yeni sezon için peş peşe yeni proje haberleri geliyor. Bozdağ Film “Kuruluş Osman”ın 6. sezonu için hazırlıklara önümüzdeki günlerde başlıyor.

Ayrıca yapım şirketi hem ana akıma, hem de dijitale yeni projeler hazırlıyor. Kulislerden sızan bilgilere göre Bozdağ Film’in atv için çekeceği ikinci polisiye projenin adı “Şehrin Melekleri”…

2 DİZİ DAHA GELİYOR!

Dizinin senaristi oyuncu Volkan Girgin… Henüz yönetmeni belli olmayan dizinin oyuncu görüşmeleri başlıyor. Öte yandan Bozdağ Film biri TRT’nin dijital platformu tabii’ye, diğeri de GAİN’e olmak üzere 2 dizi daha çekecek.

GAİN’e çekilecek dizinin dönem dizisinin adı “Ahmed-i Hane”… Senaryosunu Mehmet Bozdağ ve Atilla Engin’in kaleme aldığı diğer dönem dizisinin de “Binbir Gece” olduğu öğrenildi.