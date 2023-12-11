La Casa De Papel'in yıldızı Itziar Ituno'dan Filistin'e destek

11 Aralık 2023 17:30 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:34

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rol aldığı La Casa De Papel dizisindeki Müfettiş Raquel karakteriyle izleyenleri kendine hayran bırakan Itziar Ituno, Gazze’deki binlerce insanın ölümüne sessiz kalmadı. Bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan oyuncu, “Bu soykırıma her türlü onayı ve suç ortaklığını şiddetle kınıyoruz” dedi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana kadın çocuk demeden ve hedef gözetmeksizin Gazze'yi bombalıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine dayandı. Savaşın gölgesinde hayatta tutunmaya çalışan Filistinlilerin yaşadıklarına kayıtsız kalmayan oyuncu Itziar Ituno, tepkisini dile getirdi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YAPTI

İspanyol aktris, İspanya'nın Guernica şehrinde Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen gösteriye katıldı. Bask bölgesinde bulunan Guernica’da düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturdu ve Filistin bayrağını resmetti. Etkinlik için ‘sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak’ tarihe geçen Pasialeku Pazar Yeri seçildi. Destek gösterisine katılanlar arasında La Casa De Papel oyuncusu Itziar Ituno da yer aldı. Ünlü isim Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulundu.

“ONLARIN ÖLÜLERİ BİZİM ÖLÜLERİMİZ”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise “Onların ölüleri bizim ölülerimiz, evleri bizim evlerimiz, toprakları bizim topraklarımız, çocukları bizim çocuklarımızdır. Bu soykırıma seyirci kalmayacağız” ifadelerini kullandı.