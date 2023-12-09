Love Story filminin unutulmaz aktörü Ryan O’Neal hayatını kaybetti
Editör: Melin Öztürk / Kaynak: BBC
Love Story filmiyle popülerliği yakalayan Amerikalı aktör Ryan O’Neal 82 yaşında hayatını kaybetti. O’Neal’in ölüm haberini oğlu Patrick duyurdu.
1960 yıllarda Hollywood’a senarist olarak giren, ‘Love Story(1070)’ , ‘Paper Moon (1973)’ , ‘Faithful (1996)’ , ‘The List (2000) gibi birçok filmde rol alan usta aktör Ryan O’Neal hayatını kaybetti.
Ryan O’Neal’in ölüm haberini oğlu Patrick, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımında ise “Bu, bugüne kadar yapmak zorunda kaldığım en zor şey… Babam bugün, sevgi dolu yakınları, ailesi yanında olduğu halde huzur içinde öldü” yazdı.
"O BENİM İÇİN DÜNYALARA BEDELDİ"
Kızı Tatum O’Neail ise People dergisine verdiği demeçte “Babamın vefatından büyük üzüntü duyuyorum. O benim için dünyalara bedeldi. Onu çok seviyordum ve onun da beni sevdiğini biliyordum. Onu sonsuza kadar özleyeceğim ve bu kadar iyi anlaştığımız için kendimi çok şanslı hissediyorum” ifadelerini kullandı.
2012 yılında kanser teşhisi konulan oyuncunun kesin ölüm nedeni açıklanmadı.
‘LOVE STORY’ FİLMİYLE ÜNE KAVUŞTU
1960’larda Hollywood’a giren Ryan O’Neal, ‘Soap Opera’ türü filmlerde roller aldıktan sonra, 1970 yılında oynadığı Love Story (Aşk Hikayesi) filmiyle bir anda ünlendi. Oyuncu Joanna Moore ve Leigh Taylor-Young ile evliliklerinden ikisi oyuncu olan (Tatum O'Neal ve Griffin O'Neal) dört çocuğu oldu. 2001 yılında kronik miyeloid lösemi rahatsızlığı yaşadı. İki Altın Küre ve bir Akademi Ödülü bulunan sanatçı, aralıklarla sinema ve televizyon yapımlarında rol alıyordu.
ÖDÜLLERİ
1970 - En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü - Love Story
1970 - En İyi Erkek Film Oyuncusu Altın Küre Ödülü - Dram - Love Story
1973 - En İyi Erkek Oyuncu Altın Küre Ödülü - Müzikal veya Komedi Filmi - Paper Moon