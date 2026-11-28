Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, miras paylaşımına ilişkin görüşleriyle gündeme geldi. Aileler arasında yaşanan miras anlaşmazlıklarına dikkat çeken ünlü sanatçı, babaların hayattayken mal varlıklarını çocukları arasında eşit olarak paylaştırmasının muhtemel kavgaların önüne geçebileceğini savundu. Kırmızıgül'ün açıklamalarının ardından sahip olduğu mal varlığı ve serveti de merak konusu oldu.

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Ünlü isimlerin ailelerinde miras nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar zaman zaman mahkeme salonlarına kadar taşınırken, kardeşler arasındaki ilişkiler de bu süreçte zarar görebiliyor. Mahsun Kırmızıgül de yaptığı açıklamada, miras kavgalarının aile bağlarını koparabilecek boyutlara ulaştığını belirterek kendi düşüncelerini paylaştı.

“BAZI EVLATLAR BABA ÖLSÜN DE MİRASINI ALAYIM DİYE BEKLİYOR”

Aile büyüklerinin vefatının ardından çocukların karşı karşıya gelebildiğini söyleyen Kırmızıgül, mirasın hayattayken paylaştırılmasının daha doğru olduğunu ifade etti. Çocukların evlenmesiyle aileye farklı kişilerin dahil olduğunu ve bunun zaman zaman ciddi anlaşmazlıklara yol açtığını belirten sanatçı, geçmişte pek çok benzer olaya tanıklık ettiğini söyledi.

MagazinBurada mikrofonlarına konuşan Kırmızıgül, “Evin reisi olan babanın henüz yaşarken miras konusunu çözmesi gerektiğini söyleyen Kırmızıgül, "Ailede çocuklar büyüyüp evlenince gelinler arasında inanılmaz bir rekabet oluyor. O kadar çok bu olaylara şahit oldum ki. En güzeli baba yaşarken konunun çözüme kavuşturulması. Bazı evlatlar da var ki baba ölsün de mirasını alayım diye bekliyor. Öyle çocuğa ben 5 kuruş bırakmak istemem. Allah herkese vefalı, merhametli, hayırlı evlatlar nasip etsin” şeklinde konuştu.

Mahsun Kırmızıgül’den miras çıkışı! "Öyle evlada kuruş bırakmam”

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN SERVETİ NE KADAR?

Miras açıklamasıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül'ün toplam serveti de araştırılmaya başlandı. Sanatçının mal varlığının güncel miktarına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte basında yer alan haberlerde gayrimenkulleri, yapım şirketi faaliyetleri ve müzik teliflerinden elde ettiği kazançların servetinde önemli yer tuttuğu belirtiliyor.

Kırmızıgül, 2022 yılında Ece Binay ile boşanma sürecinde mal varlığının yarısını eski eşine bırakmıştı. O dönem yaklaşık 60 milyon TL olduğu belirtilen toplam mal varlığının 30 milyon TL'lik bölümünün, oturdukları villa ve lüks cipin de aralarında bulunduğu varlıklardan oluştuğu aktarılmıştı.

MÜZİK VE SİNEMADAN GELEN KAZANÇ…

Müzik kariyerinin yanı sıra konserler ve özel etkinliklerde sahne alan Kırmızıgül, yapımcılık ve yönetmenlik çalışmalarıyla da gelir elde ediyor. Bir dönem Prestij Müzik'te ortaklık yapan sanatçı, ilerleyen yıllarda kendi yapım şirketini kurarak sinema dünyasına adım attı.

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm gibi filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kırmızıgül'ün sinema projelerinden elde ettiği gişe ve telif gelirleri de kazanç kaynakları arasında gösteriliyor.

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