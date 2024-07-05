Marul Kafa’nın acı günü! ‘Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik!

Sosyal medyada ‘Marul Kafa’ olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mehmet Yıldırım’ın kanser tedavisi gören annesi Havva Yıldırım hayatını kaybetti.

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Instagram’da 1.2 milyon takipçisi bulunan ve YouTube’da çektiği eğlenceli videolarla bilinen ‘Marul Kafa’ lakaplı fenomen, anne acısıyla sarsıldı.

Mehmet Yıldırım, geçtiğimiz nisan ayında yaptığı paylaşımla annesi Havva Yıldırım’ın 4. evre akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi süreciyle ilgili zaman zaman sosyal medyadan da bilgi veren Yıldırım, takipçilerinden dua istemişti.

VEFAT HABERİNİ DUYURDU

Ünlü fenomen, bugün yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Mehmet Yıldırım’ın annesinin hastalığa yenik düştüğünü ve vefat ettiğini belirtti.

CENAZESİ BUGÜN YAPILACAK

Kişisel Instagram hesabından paylaşım yapan Yıldırım, “Canımdan çok sevdiğim annemi kaybettik. Öğle namazına müteakip Cihadiye mezarlığına defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.