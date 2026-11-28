MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım tarihli bölümünde yaşanan salata sosu tartışması, kısa sürede büyüyerek stüdyoda tansiyonun yükselmesine neden oldu. Yarışmacı Tolğa Çakuş ile Somer Sivrioğlu arasında yaşanan söz düellosunda ünlü şef, "Tolğacığım ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım, saygısızlık yapma" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Tartışmanın ardından Somer Şef'in stüdyodan ayrılması dikkat çekti. Mehmet Yalçınkaya da yaşananların ardından jüri arkadaşının yanında durdu.

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MasterChef Türkiye'de Muhammed'in kaptanlığını yaptığı mavi takım ile Eyyüp Can'ın liderliğindeki kırmızı takım, haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde Fransız mutfağına ait yedi çeşit yemek hazırladı. Mavi takımın Nice salatasını yapan Ayşe'ye sos konusunda Tolğa destek oldu. Ancak sosun tadını ve kıvamını beğenmeyen Ayşe, zeytinyağı ilave ederek karışıma müdahale etti.

Şeflerin tadımı sırasında sosu Tolğa ve Nilay'ın hazırladığını belirten Ayşe, eleştirilerin ardından tartışmanın odağına yerleşti. Şefler, mavi takımın sosunun fazla sıvı olduğunu ve sebzelerin üzerinde tutunmadığını söyledi. Dokunulmazlık oyununu ise kırmızı takım kazandı.

MasterChef'te tansiyon zirve yaptı! Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti

TOLĞA: BURADAN DİSKALİFİYE OLMAK İSTİYORUM

Bireysel dokunulmazlık öncesinde takım arkadaşları arasında tartışma yeniden alevlendi. Ayşe, Tolğa'nın oyun sonucu açıklanmadan kendisini suçladığını ileri sürdü. Tolğa ise kendi önerisini sunduğunu ancak kabul edilmediğini, yemeğin sorumluluğu Ayşe'de olduğu için geri adım attığını ifade etti.

Kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Tolğa, "Seni kötüleyecek bir tane cümlemi söyleyin, ben buradan diskalifiye olmak istiyorum" diyerek rest çekti.

MasterChef'te tansiyon zirve yaptı! Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti

SOMER ŞEF: BEN SENİN JÜRİNİM, SAYGISIZLIK YAPMA!

Tartışma sırasında kadınlarla iletişim konusunda yaptığı genelleyici açıklamalar üzerine Somer Sivrioğlu, Tolğa'yı uyardı. Yarışmacının araya girilmesine tepki göstermesi ve şefe yönelik sözleri ise ortamı daha da gerdi.

Somer Şef, jüri üyesi olarak yarışmacıyı yönlendirmeye çalıştığını belirterek, "Tolğacığım ben senin jürinim. İster sözünü keserim, ister dışarı atarım, saygısızlık yapma" dedi. Tolğa'yı korumaya çalıştığını da dile getiren Sivrioğlu, tartışmanın devamında sinirlenerek stüdyoyu terk etti.

MasterChef'te tansiyon zirve yaptı! Somer Sivrioğlu stüdyoyu terk etti

MEHMET YALÇINKAYA'DAN JÜRİ ARKADAŞINA DESTEK

Somer Şef'in ayrılmasının ardından Tolğa, kendisine gösterilen tepkinin haksız olduğunu savundu. Mehmet Yalçınkaya ise yarışmacının yaşadığı sorunları genelleştirmemesi gerektiğini belirterek Somer Sivrioğlu'nun yaklaşımını destekledi. Yalçınkaya, jüri arkadaşının Tolğa'ya yardımcı olmaya çalıştığını söyledi.

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