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Meğer hayallerine ilk adımı o an atmış! Akın Akınözü'nün ilk deneme çekimi: Ne yaptığımı bilmiyorum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meğer hayallerine ilk adımı o an atmış! Akın Akınözü&#039;nün ilk deneme çekimi: Ne yaptığımı bilmiyorum
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Hercai' (2019-2021) dizisiyle şöhrete kavuştuktan sonra birçok yapımda rol alan Akın Akınözü, sosyal medyada takipçilerini yıllar öncesine götürdü. İlk deneme çekimini paylaşan 34 yaşındaki oyuncunun nostaljik videosuna yorum ve beğeni yağdı.

Kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü'nü geçtiğimiz yıl kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Akın Akınözü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Meğer hayallerine ilk adımı o an atmış! Akın Akınözü'nün ilk deneme çekimi: Ne yaptığımı bilmiyorum - 1. Resim
Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü

"İLK DENEME ÇEKİMİM"

Akın Akınözü, "İlk deneme çekimim... Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik Can Yüksel ve ben, kameranın önündeyim" notuyla takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkardı.

Meğer hayallerine ilk adımı o an atmış! Akın Akınözü'nün ilk deneme çekimi: Ne yaptığımı bilmiyorum - 2. Resim

"SEVDİKLERİMİN YANIMDA OLDUĞUNU BİLMEK YETİYOR"

Ünlü oyuncu, 25 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum alan gönderisine, "Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım. Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor. Bugün de öyle. Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir. Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize. İyi bayramlar" mesajını yazdı.

Meğer hayallerine ilk adımı o an atmış! Akın Akınözü'nün ilk deneme çekimi: Ne yaptığımı bilmiyorum - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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