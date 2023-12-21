Meghan Markle’dan sürpriz! Eski mesleğine geri döndü

21 Aralık 2023 14:26 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 16:55

İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle’ın eşi Prens Harry ile birlikte ülkeyi terk etmesinin ardından üç yıl geçti. Ancak ikili, hala kendilerini unutturmamak için elinden geleni yapıyor ve bir şekilde gündeme geliyor.

Son dönemde dijital platformlarla yaptıkları anlaşmaların iptali ve biten iş birliktelikleriyle gündeme gelen Meghan Markle, yer aldığı bir videoyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Sussex Düşesi Meghan Markle, videoda figüran olarak dikkat çekti.

MARKASI İÇİN KAMERA KARŞISINDA

Markle, yatırımcısı olduğu Clevr Blends adlı kahve markası için objektif karşısına geçti. Arka planda stajyer olarak kutuları istiflerken, içecek hazırlarken ve bilgisayarda çalışırken görüldü. Sussex Düşesi, son sahnede ise çalışanlardan biriyle yumrukla tokalaşıp gülerek kameradan uzaklaştı.

Söz konusu video, Meghan ve Prens Harry'nin 'bağımsız' markasını oluşturmada önemli bir adım olarak yorumlandı. Ayrıca videoyu görenler, Sussex Düşesi Meghan Markle’ın 'Kraliyet Ailesi'ndeyken başına gelenler nedeniyle hayatının kötü gittiğini göstermek yerine 'eğlenceli tarafını' göstermesinin daha iyi olacağı konusunda hemfikir.

Videoyu ve bunun Düşes için ne anlama geldiğini analiz eden marka ve kültür uzmanı Nick Ede “Meghan'ın bu eğlenceli tarafı, Clevr markasının ünlü yatırımcılarını kullanarak sosyal medyada çok fazla ilgi ve etkileşim elde etmesinin akıllıca bir yolu” şeklinde konuştu.

Videoyu gören sosyal medya kullanıcıları ise “Meghan, eski mesleği oyunculuğa geri döndü” şeklinde yorumlar yaptı.