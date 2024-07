Meltem Cumbul'un yeni projesi belli oldu

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Mahsun Kırmıgül’ün Güzel Atlar Diyarı dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü. Cumbul bu kez ise O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği “She Said Yes” filmine konuk oluyor.

O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği “She Said Yes” filminin çekimleri ağustos ortasında tamamlanacak.

Hamburg’dan İstanbul’a uzanan bir yol hikayesini konu alan filmde Serkan Çayoğlu, Nursel Köse, Cansu Tosun, Meral Perin ve Mehmet Ateşçi, Beritan Balcı ve Sinan Güleç rol alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hamburg çekimlerini Buket Alakuş’un çektiği, Ngo The Chau’nun yönettiği filme Meltem Cumbul konuk olacak. Kulislerden sızan bilgilere göre Cumbul, "She Said Yes"in hoş geldin partisinde şarkı söyleyecek.

AMERİKA'DAN TÜRKİYE'YE DÖNMÜŞTÜ

Bir süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbul, Güzel Atlar Diyarı dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü.