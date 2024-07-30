Meltem Cumbul'un yeni projesi belli oldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 30 Temmuz 2024 15:51 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 16:01 - Güncelleme:

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Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, Mahsun Kırmıgül’ün Güzel Atlar Diyarı dizisi için Amerika'dan Türkiye'ye dönmüştü. Cumbul bu kez ise O3 Medya’nın Netflix Almanya için çektiği “She Said Yes” filmine konuk oluyor.