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Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kınalı Kar" dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Conker, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. İddialara göre, ünlü isim yeniden ekranlara dönüyor.

Bir döneme damga vuran ‘Kınalı Kar’ dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özlem Conker, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak - 1. Resim

Son olarak ‘Kara Ağaç Destanı’ dizisinde 'Asiye' rolüyle izleyici karşısına çıkan Conker'in yeni projesi belli oldu.

Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak - 2. Resim

Oyuncu, Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Sevdiğim Sensin’ dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Conker, dizide "Fatoş" karakterini canlandıracak.

Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak - 3. Resim

‘Sevdiğim Sensin’ dizisinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Cihat Süvarioğlu gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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