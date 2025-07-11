Oyuncu Özlem Conker ekranlara geri dönüyor! Yeni rolü çok konuşulacak
"Kınalı Kar" dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle hafızalara kazınan Özlem Conker, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyordu. İddialara göre, ünlü isim yeniden ekranlara dönüyor.
Bir döneme damga vuran ‘Kınalı Kar’ dizisinde canlandırdığı 'Nazar' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özlem Conker, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.
Son olarak ‘Kara Ağaç Destanı’ dizisinde 'Asiye' rolüyle izleyici karşısına çıkan Conker'in yeni projesi belli oldu.
Oyuncu, Gökçen Usta'nın yönetmenliğini üstlendiği ‘Sevdiğim Sensin’ dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş’ın haberine göre Conker, dizide "Fatoş" karakterini canlandıracak.
‘Sevdiğim Sensin’ dizisinde Aytaç Şaşmaz, Helin Kandemir, Hüseyin Avni Danyal ve Cihat Süvarioğlu gibi dikkat çeken isimler yer alıyor.