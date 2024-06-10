Merve Dizdar ile Cihan Ayger hayatını birleştirdi! İşte nikahtan kareler…

Başarılı oyuncu Merve Dizdar, Cihan Ayger ile hayatını birleştirdi. Çiftin Kadıköy’de gerçekleşen nikahına aile dostları ve yakınları katıldı. İkilinin en mutlu gününden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Vatanım Sensin gibi birçok dizide rol alan ve son olarak Star TV’deki Ömer’de oynayan Merve Dizdar, ikinci kez evlendi. Oyuncu, 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu.

OYUNCU ARKADAŞLARI DA KATILDI

İkilinin nikahı Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşti. Ezgi Mola, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Serkan Tınmaz, Esra Ronabar gibi ünlü isimler çifti bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

NİKAHTAN SONRA PARTİ

Merve Dizdar, nikahta sade bir gelinlik tercih etti. Stilini yandan örgü yaptırdığı saçları ve uzun duvağıyla tamamladı. Murat Aygen ise siyah beyaz bir smokin tercih etti. İkili, nikahtan sonra küçük bir parti düzenledi. Partide kurtlarını döken çifte yakınları da eşlik etti.

HEYECANDAN SOYADINI UNUTTU

Dizdar, nikah memurunun "Adınız, soyadınız?" sorusuna cevap verirken heyecandan kısa süreliğine soyadını unuttu. O anlar konukları gülümsetti

CİHAN AYGER KİMDİR?

Cihan Ayger, 2010 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından metal üzerine çalışan bir şirkette 3 yıl boyunca satış uzmanı olarak görev aldı. 2013 yılında farklı bir şirkette satış ve teknik servis uzmanı olarak görev aldı. Burada genel endüstri ve bayii sorumluluğunu da üstlendi.

2017 yılında ise endüstriyel mineraller üreten uluslararası bir firmada, alüminyum kaplama ürün müdürü oldu. Şu anda ise bir şirkette iş geliştirme müdürü olarak görev alıyor.