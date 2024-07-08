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Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler"

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Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! &quot;İkiz gibiler&quot;
Meryem Uzerli, Haber

Magazin Haberleri

Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Uzerli bu kez ise kardeşi ile adından söz ettirdi. Almanya’da doğup büyüyen Meryem Uzerli’nin pek bilinmeyen kız kardeşi sosyal medyada çok konuşuldu.

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan rolünden sonra ünü dünyaya yayılan Meryem Uzerli’nin kız kardeşi gündem oldu.

Güzelliğiyle sosyal medyada çok konuşulan Canan Uzerli'yi görenler inanamadı. Abla-kardeşin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler" - 1. Resim

"ÇOK BENZİYORLAR"

Almanya’da yaşamını sürdüren Canan Uzerli, caz ve pop sanatçısı. Paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü ismin ablasını görenler “Çok benziyorlar”, “Hangisi abla, hangisi kardeş”, "İkiz gibiler" gibi yorumlar yaptı.

Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler" - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Magazin
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