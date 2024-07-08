Meryem Uzerli’nin kız kardeşini görenler şaşırdı! "İkiz gibiler"

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 8 Temmuz 2024 15:47 - Güncelleme: 8 Temmuz 2024 16:03 - Güncelleme:

Meryem Uzerli, Haber

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Hürrem Sultan rolüyle hafızalara kazınan Meryem Uzerli sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmüyor. Uzerli bu kez ise kardeşi ile adından söz ettirdi. Almanya’da doğup büyüyen Meryem Uzerli’nin pek bilinmeyen kız kardeşi sosyal medyada çok konuşuldu.

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