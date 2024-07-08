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Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti!

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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Magazin Haberleri  / İHA

Çanakkale’de 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında Cumartesi akşamı sahne alması planlanan şarkıcı Merve Özbey, sahnede güvenlik gerekçesini öne sürerek şehri terk etti. Konser, iptal olunca Özbey’i izlemeye gelen binlerce kişi büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Karabiga Belediyesi tarafından düzenlenen 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında 6 Temmuz Cumartesi akşamı sahneye Merve Özbey çıkacaktı.

Şarkıcı konsere dakikalar kala şehri terk etti. Konser, iptal olunca Özbey’i izlemeye gelen binlerce kişi de büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti! - 1. Resim

"VATANDAŞLARIMIZIN VİCDANINA BIRAKIYORUZ"

Özbey, gerekçe olarak sahnede güvenlik gerekçesini öne sürdü. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, “Karabiga Belediyesi olarak 40. Karabiga Priapos Deniz Festivali etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Merve Özbey konseri, şarkıcının 27 Kişilik Darbuka Ritim Grubunun sahne aldığı sahnede “güvenlik” gerekçesini öne sürerek sahneye çıkmaması ve şehrimizi terk etmesi nedeniyle iptal olmuştur. Konserlerde sahne kurulumu organizasyon firması tarafından sağlanmaktadır. Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı ilk duyuruda Belediyemizi suçlamış ancak hatasının farkına vararak paylaşımını silip organizatör firmayı hedef göstermiştir. Sahnede görev alan kişiler ve halkımızın güvenliğini güvenlik güçlerimiz sağlamaktadır. Karabiga gibi huzurun ve güvenin timsali şehrimizde şarkıcı Merve Özbey’in böyle bir karar almasını akıl tutulması olarak görüyor, konser alanını erken saatlerden itibaren dolduran ve saatlerce bekleyen, başta Karabigalı hemşehrilerimiz olmak üzere uzak yakın birçok yerden şehrimize misafir olan halkımıza yapılmış haksızlık olarak görüyoruz. Yaşattıkları ayıp nedeniyle halkımızdan özür diliyor, 7’den 77’ye alanı dolduran vatandaşlarımızın vicdanına bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti! - 2. Resim

Belediye tarafından konunun yargıya taşınacağı bildirildi. Organizasyon firması tarafından ise gerekli bilirkişi raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Merve Özbey binlerce kişiyi alanda bırakarak şehri terk etti! - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: İHA
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