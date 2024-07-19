Metin Akpınar'a ikinci şok! Kızından bomba açıklama

Yıllar sonra ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlamak için önce dava açıp sonra DNA testi yaptırmıştı. Katkıcı'nın ünlü oyuncunun kızı olduğu kesinleşmişti. Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu babasına açtığı dava hakkında açıklamada bulundu. Nebioğlu, ikizi Sevgi Katkıcı’nın Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacağını söyledi.

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Metin Akpınar'ın iki kızı olduğu ortaya çıkmıştı. Tek yumurta ikizi olan Duygu Nebioğlu ve kardeşi, Antalya’daki bir köyde bir bakıcıya bırakılmış ve daha sonra Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet koruması altına alınmışlardı. Sonrasında Nebioğlu Ailesi tarafından evlat edinilmişti. Duygu Nebioğlu, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğunu mahkeme kararıyla ispatlamıştı.

Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı. 21 yıl sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı. Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlanmış ve kızı olduğu kesinleşmişti.

"BABAM BİZİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Metin Akpınar’ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babasına açtığı dava ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Nebioğlu paylaşımında, “Benim kaybedeceğimi düşünen acaba kaç yığılmış salaksınız. Ben kaybetmiş olsam acaba bu davayı açar mıydım? O Metin Akpınar yüzünden bana aile olan ailemle bile ağız tadıyla yaşayamadım. Siz onun avukatlarına söyleyin başka iş hanı bulsunlar. Çünkü Metin Akpınar davayı kaybedince size han levhası gösterir” ifadelerini kullandı.

Sabah'a konuşan Nebioğlu, ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı’nın önümüzdeki günlerde Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacağını söyledi.

“Yıllardır bizi yok sayan Metin Akpınar’a kırgınlığım büyük” diyen Nebioğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı. Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacak. Bu davaları kazanacağımıza inancım tam. Ablam Dilara’nın da davası ekim ayına ertelendi. Orada da tıpkı bizde olduğu gibi gerçeklerin ortaya çıkacağına inanıyorum.”