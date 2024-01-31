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    • Milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’dan yeni proje…

    Nadir görülen bir nörolojik hastalık olan ‘katı kişi sendromu’ ile mücadele eden Celine Dion, konserlerini iptal etmiş ve kariyerine ara vermişti. Instagram’dan paylaşım yapan Kanalı şarkıcı, hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak için yeni bir belgesel çekileceğini açıkladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’dan yeni proje…
    Celine Dion, Şarkıcı, Katı Kişi Sendromu, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    “My Heart Will Go On” , “The Power Of Love” , “I’m Alive” gibi şarkılarıyla bilinen Celine Dion’a 2022 yılında ‘katı kişi sendromu’ adı verilen bir hastalık teşhisi konmuştu. Kaslarını kontrol etmekte zorlanan şarkıcı, hastalıkla mücadelesini "Ben: Celine Dion" başlıklı yeni bir belgeselde anlatacak. 

    “HAYRANLARIMI GÖRMEYİ ÖZLEDİM”

    Dion, Instagram’dan yaptığı açıklamada, “Son birkaç yıl benim için çok zorlu geçti; durumumu keşfetmemden onunla yaşamayı ve onu yönetmeyi öğrenmeme ama onun beni tanımlamasına izin vermememe kadar uzanan bir yolculuktu bu. Sahne kariyerime devam etme yolunda ilerlerken, hayranlarımı görebilmeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. Bu yokluk sırasında, hayatımın bu bölümünü belgelemek, bu az bilinen durum hakkında farkındalık oluşturmaya çalışmak ve bu teşhisi paylaşan başkalarına yardımcı olmak istediğime karar verdim” ifadelerini kullandı.

    Milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’dan yeni proje…

    Bu hastalıkla mücadele eden başka kişilere yardımcı olmak istediğini belirten Dion, belgeselin farkındalık oluşturmak için çekileceğinin altını çizdi. Dion’un hayatına ve mücadelesine dair samimi bir bakış sunacak yapımın yönetmen koltuğunda Oscar ödüllü Irene Taylor oturacak.

    KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

    Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Celine DionŞarkıcıKatı Kişi Sendromu
    Haberler > Magazin > Milyonda bir görülen hastalığa yakalanmıştı! Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’dan yeni proje…
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