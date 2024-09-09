Mine Tugay’dan dikkat çeken Narin tepkisi! ‘O köye gömmeyin’ diyerek ateş püskürdü

19 gündür Diyarbakır’da aranan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ne yazık ki dün cansız bedeni bulundu. Günlerdir Narin’in bulunması için paylaşım yapan ünlülerden tepkiler peş peşe gelirken, oyuncu Mine Tugay’ın yorumu ses getirdi. Tugay, küçük kızın cansız bedeninin bir çuval içinde bulunmasının ardından ateş püskürdü.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu” bilgilerini paylaştı.

MİNE TUGAY’DAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran için Diyarbakır'da binlerce kişi sokağa inerken, ünlüler dünyası da ayağa kalktı.

Acı haber sonrası tepkisiz kalmayan isimler üzüntülerini sosyal medyadan peş peşe dile getirdi. Bir tepki de oyuncu Mine Tugay’dan geldi.

Tugay, “Ah be Narin çocuk bulunmuşsun ama ölü. O kadar yıkıldım ki... Umudum vardı bu kadar kötülük içinde iyi bir şey duyacağıma... Senin o güzeller güzeli yüzünü gülümserken göreceğime... Allah rahmet eylesin Narin kızım sana... Bilip de susan, bu kansızlığa ortak olan herkesin Allah belasını versin! Başımız sağ olsun” sözleriyle sert çıktı.

“O KÖYÜN MEZARLIĞINA GÖMMEYİN”

“Narin Güran'ın cenazesi nereye defnedilecek?” sorusu merak edilirken, oyuncu Tugay bir paylaşım daha yaptı. “Mümkünse Narin'i o köyün mezarlığına gömmeyin!” diyerek öfke kustu.

NARİN GÜRAN’IN ÖN OTOPSİ RAPORU

Öte yandan Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemi tamamlandı. Otopsi ile çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Minik Narin'in bacağında kırık, boynunda ise lezyon tespit edildi.

Gazeteci İsmail Saymaz, "Sol ayağının diz altından kopmuş görüldü, kaval kemiği çuvalın içinde çıktı. Cesette çürüme başlamış.

Gözle görülür şekilde bir kesici aletle ve silahla yaralama yok. İç kanama yok. Çürümeden ötürü ölüm zamanına ilişkin belirleme yapılamadı. Kesin ölüm sebebi incelemeler sonunda belli olacak." ifadelerini kullandı.