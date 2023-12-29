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    MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç kötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var

    Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili üzen açıklamalar yaptı. Daha önce 3 kez atak geçirdiğini belirten Ortaç, 4. atakta ayağını kaybetme ihtimalinin olduğunu söyledi.

    MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç kötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var
    Magazin Haberleri  / Snob Magazin

    Türk popunun sevilen şarkıcısı Serdar Ortaç, son dönemde TikTok’ta yaptığı canlı yayınlarla gündemde. Sık sık açıklamalarıyla adından ses ettiren Ortaç, son olarak sağlık durumuyla ilgili sevenlerini üzen bilgiler paylaştı. MS hastalığıyla mücadelesi devam eden şarkıcı, bir atak daha geçirirse ayağını kaybedebileceğini söyledi.

    “TEDAVİSİ YOK, 4. ATAK GELİRSE…”

    SnobMagazin'de yer alan habere göre; Ortaç “Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok, 3 atak geçirdim 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" dedi.

    “BİSİKLETE BİNEMİYORUM ARTIK”

    “Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı bu sene çok çalıştım ve çok konser verdim” diyen Ortaç, muhabirlerin “Bunalımda olmanızın sebebi ne?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: 

    “Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umurumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz, hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum.”

    MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç kötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var

    MS HASTALIĞI NEDİR?

    MS (Multiple Skleroz) hastalığı; kas güçsüzlüğü, dengede bozukluk, yürüme ve konuşma aksaklığı ile kendini belli ediyor. Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalığın derecesi ve türü değişkenlik gösteriyor. MS hastalığında, beyin ve omuriliğin kontrolündeki herhangi bir fonksiyonda kayıplar yaşanabiliyor. Ataklar halinde ilerleyen hastalığın henüz kesin bir tedavisi bulunmuyor.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Snob Magazin
    Serdar OrtaçMs HastalığıSağlık
    Haberler > Magazin > MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç kötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var
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