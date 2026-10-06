Müge Anlı, hakkında yapılan estetik ve filtre yorumlarına canlı yayında cevap verdi. Programın ilk bölümünün altına yazılan “Estetikleri ortaya çıktı” yorumuna “Bende estetik yok” diyerek karşılık veren ünlü sunucu, bu tür yorumların kendisini üzmediğini söyledi. Anlı, aksine söz konusu yorumları neden olumlu karşıladığını da açıkladı.

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“Müge Anlı ile Tatlı Sert” programıyla izleyici karşısına çıkan Anlı, canlı yayında programın ilk bölümünün internette hala bulunduğunu hatırlattı. İlk bölümün YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda yer aldığını belirten Anlı, bir arkadaşının kendisine gönderdiği yorumdan bahsetti.

“BENDE ESTETİK YOK”

Programın ilk bölümünün altına “Müge Hanım’ın da estetikleri ortaya çıktı” şeklinde bir yorum yazıldığını belirten Anlı, arkadaşının bu yorumu kendisine “Müge bak ne kadar şanslısın” notuyla gönderdiğini söyledi.

Yoruma cevap veren Anlı, “Ben biliyorum kendime ne yaptırıp yaptırmadığımı. Bende estetik yok. Demek ki beni ne kadar güzel görüyor ki estetikle güzel olduğumu düşünüyor. Kıskançlığından” ifadelerini kullandı.

Müge Anlı filtre ve estetik yorumlarına sert çıktı: O da gerizekalı!

“CANLI YAYINDA BİLE FİLTRE KOYDURMUŞ”

Müge Anlı, bir başka yorumun ise maçta bulunduğu sırada ekrana yansıyan görüntüleri üzerinden yapıldığını söyledi. Anlı, söz konusu paylaşımın altında “Kadına bak, canlı yayında bile filtre koydurmuş” yorumunun yazıldığını aktardı.

TEPKİ GÖSTERDİ: O DA GERİZEKALI

Yoruma tepki gösteren Anlı, “Şimdi bak, o da gerizekalı. Hani öyle bir şey olabileceğini düşünüyor” dedi. Anlı, bu yorumu yapan kişinin de kendisini beğendiğini ancak bunu doğrudan ifade etmek yerine eleştirmeyi tercih ettiğini savundu.

Ünlü sunucu, “Kıskançlığından ‘Ne kadar güzelsin’ yazamıyor, öyle düşünüyor” sözleriyle yorumlara bakışını dile getirdi.

Müge Anlı filtre ve estetik yorumlarına sert çıktı: O da gerizekalı!

ÜZÜLMEDİĞİNİ BELİRTTİ

Anlı, sözlerini “O beni üzeceğini sanırken aslında ne kadar mutlu ediyor” diyerek tamamladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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