Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz’dan olay sözler! "Programla işim bitti"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz olayında DNA testiyle 18 yıllık belirsizliğe son verilmişti. Programdaki sakin tavırlarıyla dikkat çeken Hamid, bu kez TikTok canlı yayınındaki sözleriyle gündeme geldi. Tartışma sırasında sert ifadeler kullanan Hamid, "Herkesin haberi olsun, programa da çıkmayacağım. Programla da işim bitti" diyerek Müge Anlı'nın programına ilişkin kararını açıkladı.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. DNA testi sonucunda biyolojik babasıyla ilgili 18 yıllık belirsizliği sona eren Hamid'in TikTok canlı yayınındaki tavırları dikkat çekti. Sosyal medyadaki davranışları, Müge Anlı'nın daha önce yaptığı uyarıları da yeniden gündeme getirdi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA UYARMIŞTI

Programda Hamid'in sakin tavırlarına dikkat çeken Müge Anlı, ekran karşısındaki sessizliği ile sosyal medyadaki davranışları arasındaki farklılığı dile getirmişti. Anlı, Hamid'e neden programda tepkisiz kaldığını sorarken sosyal medyanın etkisi altında kalmaması konusunda da uyarıda bulunmuştu. Anlı, Hamid'in arkadaş çevresine de dikkat çekerek yanlış yönlendirmelere karşı temkinli olması gerektiğini vurgulamıştı.

Müge Anlının uyardığı Hamid Yorulmaz’dan olay sözler! Programla işim bitti

İKİ İŞ TEKLİFİNİ DE DEĞERLENDİRMEDİ

Program sürecinde Hamid'e, ünlü şef Danilo Zanna'nın da aralarında bulunduğu iki ayrı iş teklifi yapılmıştı. Ancak Hamid'in kendisine sunulan fırsatları değerlendirmediği ortaya çıkmıştı. Müge Anlı'nın yönlendirdiği psikologla görüşmeye de gitmediği öğrenilmişti.

Müge Anlının uyardığı Hamid Yorulmaz’dan olay sözler! Programla işim bitti

TİKTOK CANLI YAYININDA TANSİYON YÜKSELDİ

Hamid'in son TikTok canlı yayınında bir kişiyle yaşadığı tartışma sosyal medyada gündem oldu. Yayın sırasında kendisine yönelik sözlere sert karşılık veren Hamid, argo ifadeler kullanmaktan da kaçınmadı.

Tartışma esnasında "Lan kel, raporla raporla!" diyen Hamid, bir başka açıklamasında ise "Kendi karısı pavyonda çalışıyorsa kendisine kalsın, kimse bir şey diyemez. Onun aklını alırım!" ifadelerini kullandı.

PROGRAMA ÇIKMAYACAĞINI DUYURDU

Canlı yayında programla ilgili de konuşan Hamid, "Herkesin haberi olsun, programa da çıkmayacağım. Programla da işim bitti. Kimin yüreği varsa İzmir Torbalı’dayım. Buradan gelip yüz yüze atıp tutsun" sözleriyle dikkat çekti.

Müge Anlının uyardığı Hamid Yorulmaz’dan olay sözler! Programla işim bitti

BABASI BELLİ OLDU

Talasemi hastalığı nedeniyle ilik nakli bekleyen 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz’ın biyolojik babasını bulmak için başlattığı arayışta düğüm çözülmüştü. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan DNA raporu açıklanmıştı. Müge Anlı’nın programına bağlanan avukat, canlı yayında açıklanan sonuçlara göre “Sakallı Hamid” olarak bilinen kişinin biyolojik babalık ihtimalinin yüzde 99,9 olduğunu duyurmuştu.

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