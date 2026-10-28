‘Mezar hattı’ kurmuşlar! Müge Anlı’daki Elife Doğrul olayında kan donduran iddialar: Tüm Söke biliyordu
Müge Anlı’da 23 yıldır kayıp Elife Doğrul olayında ortaya atılan iddialar tüyler ürpertti. Doğrul’un eski kayınbiraderleri Türkeş ve Metin Musacalı’nın cinsel saldırısına uğrayıp öldürüldüğü, cesedinin ise sobada yakıldığı iddia edildi. Metin Musacalı'nın eski komşusu Söke'deki bazı eğlence mekânlarıyla bağlantılı genç kadınların da şüpheli biçimde ortadan kaybolduğu iddia etti. Olayla ilgili konuşmak isteyenlerin ise "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden tehdit edildiği öne sürüldü.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşınan kayıp Elife Doğrul olayında, ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Aydın'ın Söke ilçesinde 23 yıldır kendisinden haber alınamayan iki çocuk annesi Elife Doğrul'a ne olduğu gizemini korurken, gizli tanıklar konuştu, stüdyo buz kesti. İşte Elife Doğrul olayında son yaşananlar…
METİN'İN ARACINA BİNDİ, KAYBOLDU
Aydın'ın Söke ilçesinde 24 yaşındayken, 2003 yılında şüpheli şekilde ortadan kaybolan Elife Doğrul'un başına ne geldiği yıllardır aydınlatılamadı.
Eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin Silifke'deki ailesinin yanına taşınan Doğrul’un çocuklarını görmek için Söke'ye geldiği ve son olarak kayınbiraderi Metin Musacalı'nın aracına bindiği öne sürüldü.
'ÖLDÜRÜLDÜ, YAKILDI' İDDİASI
Doğrul olayı programda tartışılırken, tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Canlı yayında konuşan Necibe Hanım, Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığını iddia etti. Bu olayların evdeki diğer kadınlara gözdağı vermek amacıyla gerçekleştirildiğini öne sürdü.
'SÖKE'DE YILLADIR KONUŞULUYOR'
Elife Doğrul'un öldürüldüğü ve cesedinin sobada yakıldığı iddiasının Söke'de yıllardır konuşulduğu öne sürülürken, tanıklar bölgede birçok kişinin iddialardan haberdar olduğunu ancak korku nedeniyle sessiz kaldığını anlattı. Yayına bağlanan gizli tanıklar ve çevre sakinleri de Elife Doğrul'un kaçırılarak cinsel saldırıya uğradığını ardından öldürüldüğünü iddia etti.
'MEZAR HATTINDAN TEHDİT ETTİLER'
Programa bağlanan Metin Musacalı'nın eski komşusu ise Elife Doğrul dışında, geçmişte Söke'deki bazı eğlence mekânlarıyla bağlantılı genç kadınların da şüpheli biçimde ortadan kaybolduğu iddia etti. Türkeş Musacalı hakkında da baskı ve istismar iddiaları dile getirildi.
Öte yandan, olayla ilgili konuşmak isteyen kişilerin "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden arandığı ve tehdit edildiği öne sürüldü. Tanıkların açıklamaları, söz konusu kişiler üzerinde baskı kurulduğu iddialarını da gündeme taşıdı.
'DAMA GÖTÜRDÜ, KAZMA KÜREK ALDI'
Eşinin ve kendisinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirten Ömer Kan ise, Metin Musacalı'nın Elife'yi evden alarak dama götürdüğünü, daha sonra kazma ve kürek almak için Söke'deki eve gittiğini ileri sürdü.
Kan, Metin'in ayrılmasının ardından Türkeş Musacalı ile Elife'nin baş başa kaldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:
Metin, Talip'in eşi Elife'yi evden alıyor. Dama gidiyor. Giderken Türkeş'i de arıyor. Türkeş dama Metin'den önce geliyor. Metin dama geldikten sonra Söke'deki eve kazma kürek almaya gittiğinde Türkeş, Elife ile baş başa kalıyor. Türkeş biraz sapıktır. Kıza tecavüz etmiş. Kız 'Abi, yapma! Abi, yapma!' diye ağlamış.
NE OLMUŞTU?
Elife Doğrul'un kızı Hülya Yıldız'ın anlattıklarına göre annesi, eski eşinden ayrıldıktan sonra Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin yanına yerleşti. Belirli aralıklarla Aydın'ın Söke ilçesine gelerek kızını ziyaret eden Doğrul, 2003 yılındaki son gelişinde Mersin'e döneceğini söyledi. Ancak o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.
Aradan geçen yıllara rağmen Doğrul'un nerede olduğu ve başına ne geldiği soruları cevap bulmadı. Ailesi, genç kadının cinayete kurban gittiğinden şüphelenirken, programda gündeme gelen iddialar dikkatleri yeniden aile çevresindeki isimlere çevirdi.
İKİ KARDEŞ BİRBİRİNİ SUÇLADI
Dosyanın yeniden ele alınmasıyla birlikte, Doğrul'un kaybolduğu dönemde bölgede konuşulduğu öne sürülen iddialar da canlı yayında gündeme geldi. Programa katılan Zekeriye, o dönemde Metin Musacalı'nın Elife Doğrul'un ölümüyle ilişkilendirildiğini ileri sürdü.
Elife Doğrul'un eski eşi Talip Musacalı da kardeşi Metin Musacalı'yı cinayetle suçladı. Böylece yıllardır çözülemeyen kayıp dosyasında aile üyelerinin birbirlerine yönelttiği suçlamalar yeniden gündeme geldi.