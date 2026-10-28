‘Mezar hattı’ kurmuşlar! Müge Anlı’daki Elife Doğrul olayında kan donduran iddialar: Tüm Söke biliyordu

'MEZAR HATTINDAN TEHDİT ETTİLER'

Programa bağlanan Metin Musacalı'nın eski komşusu ise Elife Doğrul dışında, geçmişte Söke'deki bazı eğlence mekânlarıyla bağlantılı genç kadınların da şüpheli biçimde ortadan kaybolduğu iddia etti. Türkeş Musacalı hakkında da baskı ve istismar iddiaları dile getirildi.

Öte yandan, olayla ilgili konuşmak isteyen kişilerin "mezar hattı" olarak adlandırılan gizli numaralar üzerinden arandığı ve tehdit edildiği öne sürüldü. Tanıkların açıklamaları, söz konusu kişiler üzerinde baskı kurulduğu iddialarını da gündeme taşıdı.