Müge Anlı'nın yeni sezonu başlıyor! Ünlü sunucu tarihi sosyal medyadan duyurdu

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Ünlü sunucu yeni sezon müjdesini sosyal medyadan duyurdu, izleyicilerin merakla beklediği “Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusu cevap buldu.

Hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü final yapmıştı. Cinayetleri aydınlatan ve ailelerin kavuşmasına vesile olan programda yeni yayın tarihi belli oldu.

HAZİRANDA SEZON FİNALİ YAPMIŞTI

Tam 16 sezondur devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, haziran ayında bir sezonu geride bırakmıştı. Merakla beklenen programda ünlü sunucunun ekranlara ne zaman döneceği netleşti. Google’da en çok aranan “Müge Anlı yeni sezon başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak?” gibi sorular da cevap buldu.

YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

1.8 milyon takipçili ‘mugeanliatv’ adlı Instagram hesabından programın yeni bölüm tarihi duyuruldu.

2 EYLÜL PAZARTESİ EKRANDA

Açıklamada, “Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 2 Eylül Pazartesi atv'de” ifadeleri yer aldı. Bu bilgi sonrası izleyiciler havaya uçtu.

“BAŞLASIN ARTIK ÖZLEDİK”

Kullanıcılar, “Sabah kahvemi içerken Müge olmadan tadı yoktu, heyecanla bekliyorum” , “Başlasın artık özledik” , “Çok şükür, sabahlar anlamsızdı” gibi mesajlar paylaştı.