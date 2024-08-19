Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman?

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı, yeni sezon müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...