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Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman?

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Müge Anlı&#039;nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman?

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ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert için geri sayım başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı, yeni sezon müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak, yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Avukat Rahmi Özkan'ın geçirdiği rahatsızlık sonrası programın devam edip etmeyeceği merak konusuydu. Müge Anlı, Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı;

"Çok kıymetli Rahmi Özkan'ın geçirdiği operasyonu öğrenerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Rahmi Bey'in sağlığı gayet iyi maşallah... Dualarınızı bekliyoruz. "

Yeni sezona dair duyuruların ardından izleyiciler, "Başlasın artık, özledik!" ve "Sabah kahvemi içerken Müge olmadan tadı yoktu, heyecanla bekliyorum" gibi yorumlarla heyecanlarını dile getirdiler. 

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman? - 1. Resim

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı'nın programının yeni sezon tarihi ise nihayet belli oldu. Müge Anlı, 1.8 milyon takipçili resmi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, programın yeni bölümlerinin 2 Eylül Pazartesi günü ATV ekranlarında olacağını duyurdu.

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman? - 2. Resim

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPTI?

16 sezondur başarıyla devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. Cinayetlerin aydınlatılmasına ve kayıp kişilerin bulunmasına vesile olan program, izleyicilerine bir süreliğine veda etmişti.

Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Yeni sezon ne zaman? - 3. Resim

RAHMİ ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Avukat Rahmi Özkan, geçirdiği operasyonun iyi geçtiği Müge Anlı tarafından açıklanmıştı. Ünlü avukatın keyfinin yerinde olduğu ve konuşmakta zorluk çektiği bildirilmişti. 

Rahmi Özkan'ın sağlığına kavuşarak yeni sezonda da Müge Anlı İle program yapması bekleniyor. 

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