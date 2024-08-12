Müjde Uzman kriz geçirdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Alev karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Müjde Uzman, tatil için gittiği Çeşme'de astım krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uzman sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Müjde Uzman son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini oynuyordu. Hikayesi biten Müjde Uzman senaryo gereği dizinin sezon finali bölümünde veda etti.

Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan Müjde Uzman astım atağı geçirdi. Güzel oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Takipçilerine hastaneden paylaştığı fotoğraf ile bilgilendirmede bulunan ünlü oyuncu, “Astımdan cortlayınca... Neyse ki Hasan hemşire var. Hızır gibi, yetişti. Ama gidemedim. Bu Çeşme beni göndermiyor hep” ifadelerini kullandı.

MÜJDE UZMAN MAYIS AYINDA DA YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARINI ANLATMIŞTI

39 yaşındaki güzel oyuncu, Mayıs ayında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından "Tükendim" ifadelerini kullanarak rol aldığı diziye veda etmişti.