Merve Boluğur’un ‘Şerefsiz’ sözüne erkeklerden dava! Sosyal medyada olay oldu, gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Merve Buluğur, geçtiğimiz günlerde adının karıştığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. “Erkeklerin yüzde 99’u şerefsizdir” dediği iddia edilen Boluğur’a Erkekleri Koruma Derneği dava açacağını açıkladı.

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‘Kuzey Güney’ , ‘Acemi Cadı’ gibi birçok dizide rol aldıktan sonra oyunculuk kariyerine veda edip şarkıcılığa adım adan Merve Boluğur konuşulmaya devam ediyor. Boluğur, son olarak kariyerinin yanı sıra bambaşka bir haberle gündeme geldi.

“ERKEKLERİN YÜZDE 99’U ŞEREFSİZDİR”

Daha önce Murat Dalkılıç ve Mert Aydın ile nikah masasına oturan, başından iki evlilik geçen Merve Boluğur’a ait olduğu düşünülen X hesabından “Erkeklerin yüzde 99'u şerefsizdir” diyerek paylaşım yapıldı. Bu sözler tepki topladı.

“KİM ŞEREFİZ GÖRECEĞİZ”

Erkeklerden ve birçok kurumdan tepki çeken Boluğur'a, sivil toplum örgütü Erkekleri Koruma Derneği dava açacaklarını açıkladı. Dernek, sosyal medya hesabından "Kim şerefsiz göreceğiz, dava açıyoruz" dedi.

HESAP MERVE BOLUĞUR’A AİT DEĞİLMİŞ

Ancak çok geçmeden hesabın Merve Boluğur’a ait olmadığı anlaşıldı. Bu durumu ünlü ismin takipçileri de ti’ye aldı. Hayranları “Parodi hesabın dediklerini gerçek sananlara açın davayı” , “Hesap Merve Hanım’a ait değil ki” , “Kim onlara Merve’nin olmadığını söylemek ister” gibi yorumlar geldi.