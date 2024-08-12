Nihat Doğan'ın büyük acısı! 'Bize anne gibiydi' diyerek anlattı

Ünlü türkücü Nihat Doğan geçtiğimiz aylarda İranlı eşi Arzu Doğan ile boşanmıştı. Bir süredir ortalıklarda görünmeyen Doğan 2+1 evinin kapılarını ilk kez açtı. Ünlü ismin evi dikkat çekerken programda duygusal anlar yaşandı. Doğan, üç yıl önce hayatını kaybeden ablasını anlatırken bir anda gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, İranlı hayranı Arzu Doğan (Arezoo Gharlar) ile 2022'nin Ağustos ayında nikah masasına oturmuş, ünlü çift kısa bir süre sonra oğulları Badıkan'ı kucaklarına almıştı.

Ancak 1 buçuk yaşında oğulları olan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ünlü çift, geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak boşanmıştı. Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren Nihat Doğan, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programında ortaya çıktı.

Boşanma kararıyla birlikte taşınan ve mahkeme kararı gereği oğlunun hafta sonları kendisinde kaldığını söyleyen sanatçı bekar evinin kapılarını ilk kez açtı.

Salona girer girmez yeşil ve gri renklerindeki chester koltuklar ve mermer desenli bir sehpa göze çarpıyor. Nihat Doğan televizyon ünitesinin raflarını da ufak dokunuşlarla ve şık objelerle hareketlendirmiş…

Ünlü ismin yatak odasında ise siyah renkler hakim...

NİHAT DOĞAN VEFAT EDEN ABLASINDAN BAHSEDİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Nihat Doğan 3 yıl önce hayatını kaybeden Fatoş ablası anlatırken duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına boğuldu. Nihat Doğan, ‘Kaç kardeşsiniz?’ sorusu üzerine ise çarpıcı bir itirafta bulundu: Babam üç defa evlenmiş. İlk eşinden bir tane abimiz olmuş. İngiltere'de yaşıyor. Onunla görüşemiyoruz. Yüzünü en son yıllar önce gördüm. Sokakta görsem tanımam. Artık o hale gelmiş!

Babamın ikinci eşinden de rahmetli olan Fatoş ablam dünyaya gelmiş. Onu çok seviyordum, hep beraberdik. Bize anne gibiydi. Üç sene oldu onu kaybedeli. Kanserdi, üzerine bir de koronavirüs de eklenince maalesef vefat etti. Dört kardeş kaldık; ablam var, kardeşlerim var.