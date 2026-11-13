Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde üstlendiği Serhat Tecer karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanan Murat Yıldırım, bu kez oyunculuğuyla değil, sergilediği davranışla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tanımadığı bir kadını olası bir tehlikeden kurtardığı anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

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Güller ve Günahlar dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, sosyal medyada paylaşılan bir video nedeniyle gündem oldu. Sete gitmek üzere olduğu tahmin edilen oyuncu, çevresinde yaşanan tehlikeli bir durumu fark edince hiç düşünmeden harekete geçti.

Murat Yıldırım'dan hayat kurtaran refleks! O anlar kamerada

HIZLI REFLEKSİ OLASI KAZANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Gelen otobüs nedeniyle tehlikeli bir durumda kalan kadını fark eden Yıldırım, elindeki kahve bardağına rağmen hızla müdahalede bulundu. Kadının kolundan tutarak onu uzaklaştıran oyuncunun dikkati ve hızlı refleksi, olası bir kazanın önüne geçti.

Murat Yıldırım'dan hayat kurtaran refleks! O anlar kamerada

GÖRÜNTÜLER KISA SÜREDE YAYILDI

O anlara ilişkin görüntülerde Murat Yıldırım'ın bir elinde kahve bardağı bulunduğu, diğer eliyle ise kadını bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı görülüyor.

Çevredeki kişilerin de yaşananlara müdahil olduğu anlarda oyuncunun soğukkanlı tavrı dikkat çekiyor.

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