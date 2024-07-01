‘Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine’ devam filmi iptal edildi, nedeni ortaya çıktı

Başrolünde Mustafa Üstündağ’ın yer aldığı ve 2008 yılında yayınlanan “Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” adlı yapımın devam filminin çekilmesi bekleniyordu. Merakla beklenen yapımda bütçe krizi çıktı. Kendisine teklif edilen parayı beğenmediği iddia edilen Üstündağ teklifi elinin tersiyle itti.

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“Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine” filminin devamını bekleyenlere kötü bir haber geldi. Filmde bütçe krizi yaşayandığı ve projenin başlamadan rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.

“Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki aynı isimli karakterin macerasını anlatan Muro filmi 5 Aralık 2008’de seyirciyle buluşmuştu. Tam 19 hafta boyunca vizyonda kalan film, 2 milyon 315 bin 902 seyirciye ulaşmıştı. Büyük ilgi gören yapım 18 milyon 73 bin 564 TL hasılat elde etmişti.

DEVAM FİLMİ ÇEKİLECEKTİ

Yönetmenliğini Zübeyr Şaşmaz'ın yaptığı, başrollerini Mustafa Üstündağ ve Şefik Onatoğlu'nun oynadığı Türk komedi filmi, 2008 yılının en yüksek hasılat elde eden 3. filmi olmuştu. 6 yıl sonra devamı çekilmesi karar verilen projeden şaşırtan haber geldi.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIĞI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre önceki ay başlayan hazırlık ve görüşmelerin sonunda “Muro” filminin başrol oyuncusu Mustafa Üstündağ ile bütçe konusunda anlaşılamadığı ve bu nedenle filmin başlamadan rafa kalktığı öğrenildi.