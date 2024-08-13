Mutluluk kısa sürdü: İsmail Hacıoğlu ile eski eşi Duygu Kumarki yollarını ayırdı!

Ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz aylarda eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmış ve ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ocak ayında yeniden bir araya geldiklerini duyuran çift, tekrar ayrıldı.

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Rol aldığı dizi ve filmlerle adından söz ettiren İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuştu. Ancak çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2020’de boşandı.

DUYGU KAYA KUMARKİ: YÜREĞİNİN AYDINLIĞINI BİLİRİM

İkili aradan geçen 3 yılın ardından yeniden barıştı. Evliliklerinden Yemin adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getiren çiftten Kumarki, Hacıoğlu’nun doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Instagram’dan yaptığı paylaşımın altına şu notu düştü:

“ ‘Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez’ diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Göz yaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle… İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim…”

İSMAİL HACIOĞLU İLE AYRILIK KARARI

Ancak ocak ayında başlayan ilişki yeniden son buldu. Ayrılık kararını Kumarki, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Konuşarak ilişkilerine son verdiklerini söyleyen isim, mesajında “Eski eşim İsmail Hacıoğlu ile yeniden ortak bir yaşam sürmeye başlamıştık. Bir süre önce konuşarak ortak hayatımıza son vermiş bulunmaktayız, ebeveyn olarak kızımla aktivitelerimizde bizi yan yana göreceğinizi belirtmek isteriz. Sevgiler” ifadelerini kullandı.