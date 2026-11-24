Türk rock ve metal müziğinin tanınan isimlerinden Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazası nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar sahne aldığı Karakedi grubunun solistliğini üstlenen ismin vefatı, müzik camiasında derin üzüntüye neden oldu.

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Rock ve metal müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Asena Özçetin'in hayatını kaybettiği öğrenildi. 53 yaşındaki sanatçının trafik kazası sonucu vefat ettiği bildirildi. Acı gelişme, şarkıcının müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olan Karakedi grubu tarafından duyuruldu.

Müzik dünyasını sarsan ölüm! Asena Özçetin hayatını kaybetti

VEFAT HABERİNİ MÜZİK GRUBU PAYLAŞTI

Müzik kariyerinde 30 yılı geride bırakan Asena Özçetin'in ölüm haberini, uzun süre birlikte çalıştığı Karakedi grubu açıkladı. Haberinin duyulmasının ardından sanatçının meslektaşları ve hayranları sosyal medya üzerinden üzüntülerini dile getirerek taziye mesajları yayımladı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Özçetin'in karıştığı kazanın gerçekleştiği yer ve olayın oluş şekline ilişkin henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Müzik dünyasını sarsan ölüm! Asena Özçetin hayatını kaybetti

ROCK VE METAL MÜZİĞE 30 YILDAN FAZLA EMEK VERDİ

14 Mayıs 1973'te İstanbul'da doğan Asena Özçetin, müzikle erken yaşlarda ilgilenmeye başladı. Güçlü vokali ve sahne performansıyla rock ve metal müzik çevrelerinde kendine yer edinen sanatçı, yıllar boyunca çeşitli gruplarla çalışmalar gerçekleştirdi.

Özçetin, Karakedi ve Cats gruplarının yanı sıra Ankara çıkışlı epik metal topluluğu Dragonborn'da da mikrofon başına geçti. Grup çalışmalarının yanı sıra solo projeler üreten sanatçı, uzun soluklu kariyeri boyunca rock ve metal müzik dinleyicileri tarafından takip edildi.

Müzik dünyasını sarsan ölüm! Asena Özçetin hayatını kaybetti

ESERLERİYLE MÜZİKSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Sanatçının müzik yolculuğunda "Uçurumlar Arasında" albümü de önemli çalışmalar arasında yer aldı. Özçetin ayrıca "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Kanatlar", "Kimse Bilmez", "Yoktur Eşin" ve "Son Sözüm" adlı şarkılarıyla dinleyicilerle buluştu.

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