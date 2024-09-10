Necdet Kökeş'in son hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

Yeşilçam’ın fenomen filmleri arasında olan Battal Gazi’de Zipzip’i oynayan Necdet Kökeş’in son hali ortaya çıktı. Sosyal medyada oyuncunun paylaşılan karesine beğeni ve yorum yağdı.

Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın başrolünde yer aldığı Battal Gazi filmi hem yayınlandığı dönemde hem de günümüzde halen daha büyük bir ilgiyle izleniyor.

Dizide Zipzip’i oynayan Necdet Kökeş’in son hali ortaya çıktı. Ünlü ismi gören hayranları tanımakta zorlandı. Ünlü oyuncu Türk sinemasına 62’li yıllarda gelmişti ve o zamanlarda 18 yaşındaydı. Ünlü oyuncuya “Çok değişmiş”, “Bir yerde görsem tanımam”, “Yıllar değiştiriyor insanı” gibi yorumlar yapıldı.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 doğumlu olan Necdet Kökeş, 80 yaşındadır. Adana'da hayata gözlerini açan Necdet Kökeş, 1962 yılının son dönemlerinde İstanbul'a geldi. Kariyerine "Leyla ile Mecnun" adlı filmle başlayan oyuncu, genellikle macera türündeki yapımlarda yer aldı ve tarihi filmlerle de adından söz ettirdi.

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"Battal Gazi'nin Oğlu", "Battal Gazi Geliyor", "Battal Gazi'nin İntikamı", "Battal Gazi Destanı", "Hakanlar Çarpışıyor", "Deli Dumrul", "Şaban Askerde", "Leblebi Tozu", "Avrupalı" gibi filmlerde rol alan Necdet Kökeş, emekli olmasının ardından 1995 yılında sinemaya veda etmedi.