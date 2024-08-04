Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı

Magazin Haberleri

Yeşilçam’ın küçük yıldızlarından olan ve hafızalara Hüdaverdi olarak kazınan Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle görenlerin tanımadığı Tekin değişen hayatını da anlattı. Okul hayatının başlamasıyla oyunculuğu bırakan Tekin, Gaziantep’te 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalıştı. Şimdilerde emekli olan ünlü isim göz önünde olmadığı için öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

Yeşilçam efsaneleri denilince akla gelen yapımlar arasında olan Hüdaverdi-Pırtık ile hafızalarda yer edinmeyi başaran o dönemin küçük yıldızı Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

Kocaman siyah gözlükleri ve ponponlu şapkasıyla akıllarda kazınan Hüdaverdi karakterini canlandırırken henüz 5 yaşında olan Tekin şimdilerde 58 yaşında. 1971 yılında Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol alan Tekin’i görenler tanıyamadı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı - 1. Resim

Önder Tekin, filmin hâlâ unutulmamasıyla ilgili olarak ise, "Halkımız 'Hüdaverdi'nin afacanlığını sevdi. Aynı zamanda filmde çok önemli karakterler vardı. Filmde ben ne kadar küçüksem, diğer oyuncular da o kadar çok büyük isimlerdi. Bu film yeniden çekilseydi tutar mıydı bilmiyorum. Oradaki doğallığın insanları etkilediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı - 2. Resim

"SETLERE DÖNMEK İSTİYORUM"

Tekin, "Göz önünde olmayınca, beni bir ara 'öldü' sandılar. Kimse arayıp sormadı. Sonrasında Haldun (Dormen) ağabey aradı. Görünce şaşırdı o da. 'Neden oyunculuğa devam etmiyorsun' dedi. Ben de 'teklif gelmediğini' ilettim" ifadelerini kullandı.

Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı - 3. Resim

Habertürk’ün haberine göre, 58 yaşındaki Önder Tekin, okul hayatının başlaması nedeniyle oyunculuğun yarıda kaldığını ifade etti. Memleketi Gaziantep'te 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdilerde ise emekliliğin tadını çıkarıyor. İki kız babası olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, setlere dönmek istediğini de söyledi.

Düzenleyen:  - Magazin
Gürbulak Sınır Kapısı'nda rekor miktarda metamfetamin yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kalbine stent takılmıştı! Nebahat Çehre sağlık durumu hakkında açıklama yaptı - MagazinKalbine stent takılan Nebahat Çehre'den açıklama geldi!Hazal Kaya ev sahibi ile mahkemelik oldu! - MagazinHazal Kaya ev sahibi ile mahkemelik oldu!Çiğdem Tunç'un değişimi gündem oldu! - MagazinDeğişimi gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdıKaya Çilingiroğlu'nun başı fena dertte! Asansörü iptal edildi, suyu kesildi - MagazinAsansörü iptal edildi, suyu kesildiMehmet Günsür yıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çekti - MagazinYıllar sonra televizyona dönüyor! Partneri dikkat çektiTam 20 kilo verdi! Ayça Erturan'ın son hali görenleri şaşırttı - MagazinTam 20 kilo verdi! Son hali görenleri şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...