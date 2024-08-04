Yeşilçam’ın Hüdaverdi’si şimdi 58 yaşında! Hem son hali hem de yaptığı iş şaşırttı

Yeşilçam’ın küçük yıldızlarından olan ve hafızalara Hüdaverdi olarak kazınan Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı. Son haliyle görenlerin tanımadığı Tekin değişen hayatını da anlattı. Okul hayatının başlamasıyla oyunculuğu bırakan Tekin, Gaziantep’te 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalıştı. Şimdilerde emekli olan ünlü isim göz önünde olmadığı için öldüğünü düşündüklerini ifade etti.

Yeşilçam efsaneleri denilince akla gelen yapımlar arasında olan Hüdaverdi-Pırtık ile hafızalarda yer edinmeyi başaran o dönemin küçük yıldızı Önder Tekin yıllar sonra ortaya çıktı.

Kocaman siyah gözlükleri ve ponponlu şapkasıyla akıllarda kazınan Hüdaverdi karakterini canlandırırken henüz 5 yaşında olan Tekin şimdilerde 58 yaşında. 1971 yılında Suna Pekuysal, Ercan Yazgan ve Haldun Dormen gibi isimlerle rol alan Tekin’i görenler tanıyamadı.

Önder Tekin, filmin hâlâ unutulmamasıyla ilgili olarak ise, "Halkımız 'Hüdaverdi'nin afacanlığını sevdi. Aynı zamanda filmde çok önemli karakterler vardı. Filmde ben ne kadar küçüksem, diğer oyuncular da o kadar çok büyük isimlerdi. Bu film yeniden çekilseydi tutar mıydı bilmiyorum. Oradaki doğallığın insanları etkilediğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"SETLERE DÖNMEK İSTİYORUM"

Tekin, "Göz önünde olmayınca, beni bir ara 'öldü' sandılar. Kimse arayıp sormadı. Sonrasında Haldun (Dormen) ağabey aradı. Görünce şaşırdı o da. 'Neden oyunculuğa devam etmiyorsun' dedi. Ben de 'teklif gelmediğini' ilettim" ifadelerini kullandı.

Habertürk’ün haberine göre, 58 yaşındaki Önder Tekin, okul hayatının başlaması nedeniyle oyunculuğun yarıda kaldığını ifade etti. Memleketi Gaziantep'te 22 yıl boyunca makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdilerde ise emekliliğin tadını çıkarıyor. İki kız babası olduğunu da sözlerine ekleyen oyuncu, setlere dönmek istediğini de söyledi.