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Necla Uygur'a son görev! Gözyaşları ile defnedildi

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Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Sanat dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törenin ardından Uygur, Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Merhum tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Uygur için Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Arslan, sanat dünyasından çok sayıda isim, siyasetçiler ve sevenleri katıldı.

Necla Uygur'a son görev! Gözyaşları ile defnedildi
Başlık ResmiNecla Uygur'a son görev! Gözyaşları ile defnedildi

“ÇOK DEĞERLİ BİR ABLAMIZDI”

Cenazeye katılan oyuncu Şevket Çoruh, Uygur ailesine başsağlığı dileyerek, “Tüm Uygur ailesinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, kıymetli bir ablamızdı, teyzemizdi. Dediğim gibi, Nejat ağabeyin yanına yolluyoruz onu” dedi.

Necla Uygur'a son görev! Gözyaşları ile defnedildi
Başlık ResmiNecla Uygur'a son görev! Gözyaşları ile defnedildi

Necla Uygur’un naaşı, cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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