Neslihan Atagül oğlu Aziz'i paylaştı: Bayram şekeriniz bizden

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 17:16 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 17:24 - Güncelleme:

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 6 Mart'ta anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Mesleğine ara verip çocuğuyla ilgilenen Atagül, bayramda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, 'Aziz' adını verdikleri oğlunun fotoğrafını yayımladı.

Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan 'Fatih Harbiye' (2013-2014) dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül (32) ile Kadir Doğulu (43), 8 Temmuz 2016 tarihinde dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz mart ayında bebeklerini kucaklarına almıştı. "AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN" Ünlü oyuncular, bebeklerine Aziz adını vermişti. Doğulu ve Atagül, doğumdan 10 gün sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımında oğullarının yüzünü göstermemeyi tercih etmişti. BAYRAM ŞEKERİ... Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in yüzünün görünmediği yeni bir fotoğrafını paylaştı. Oyuncu, hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Instagram gönderisine, "Bayram şekeriniz bizden" mesajını yazdı. İlgili Haber Değişimin böylesi… Herkes Neslihan Atagül’e benzetiyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş