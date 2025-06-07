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Neslihan Atagül oğlu Aziz'i paylaştı: Bayram şekeriniz bizden

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Neslihan Atagül oğlu Aziz&#039;i paylaştı: Bayram şekeriniz bizden
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 6 Mart'ta anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı. Mesleğine ara verip çocuğuyla ilgilenen Atagül, bayramda dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, 'Aziz' adını verdikleri oğlunun fotoğrafını yayımladı.

Peyami Safa'nın aynı adlı romanından uyarlanan 'Fatih Harbiye' (2013-2014) dizisinin setinde tanışan Neslihan Atagül (32) ile Kadir Doğulu (43), 8 Temmuz 2016 tarihinde dünyaevine girmişti. Çift, geçtiğimiz mart ayında bebeklerini kucaklarına almıştı.

"AZİZ OĞLUM HOŞ GELDİN"

Ünlü oyuncular, bebeklerine Aziz adını vermişti. Doğulu ve Atagül, doğumdan 10 gün sonra yaptıkları sosyal medya paylaşımında oğullarının yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım: Bayram şekeri... - 1. Resim

BAYRAM ŞEKERİ...

Neslihan Atagül, oğlu Aziz'in yüzünün görünmediği yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Oyuncu, hayranlarının büyük ilgi gösterdiği Instagram gönderisine, "Bayram şekeriniz bizden" mesajını yazdı.

Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile yeni paylaşım: Bayram şekeri... - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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