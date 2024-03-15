Netflix tarih verdi: Kuş Uçuşu’nun 3. sezonu geliyor!

Netflix’in yerli yapımlarından Kuş Uçuşu’nun 3. sezon yayın tarihi belli oldu. İlk iki sezonuyla beğeni toplayan ve başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol’un yer aldığı dizi 11 Nisan’da geri dönüyor.

Yönetmenliğini Burak Müjdeci’nin yaptığı, senarist koltuğunda Meriç Acemi’nin oturduğu Kuş Uçuşu, 3. ve final sezonuyla 11 Nisan’da Netflix ekranlarına gelecek.

Kuş Uçuşu 3. sezonu merakla bekleniyordu. Dizi severler tarafından “Kuş Uçuşu 3. sezon gelir mi?” , “Kuş Uçuşu ne zaman çıkacak?” gibi merak edilen sorular cevap buldu. Netflix, dizinin final sezonuyla geri döneceği tarihi açıkladı.

Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Kuş Uçuşu, 11 Nisan’da yeni sezonuyla geri dönüyor. Dizinin merakla beklenen final sezonundan ilk klip de yayınlandı.

KUŞ UÇUŞU 3. SEZONUNDA NELER OLACAK?

İkinci sezonunda Lale Kıran (Birce Akalay) ve Aslı Tuna (Miray Daner) arasındaki savaşa beklenmedik bir yön veren dizi, yeni sezonunda da ezber bozmaya devam ediyor.

Tahtın sahibi konusunda yaşanan ani değişim tüm dengeleri bozuyor ve yeni ittifakların kurulmasına yol açıyor. Ormanın, aslan ve kuş arasındaki değişmez sanılan kanunları bir kez daha altüst olurken, farklı kuşaklar arasında yaşanan çatışmalar ve zirvede kalabilmek için verilen mücadele son kez tüm heyecanıyla devam ediyor.

Kameraların karşısına bu defa başka bir tanıdık yüz yerleşirken, önceki ittifaklar bozuluyor, yeni ilişkiler kuruluyor ve habercilik dünyasında kartlar bir kez daha yeniden dağıtılıyor.