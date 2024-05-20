Nişan töreninde espriler havada uçuştu! İbrahim Tatlıses konukları kahkaha krizine soktu

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, genç bir çiftin nişan törenine katıldı. Yüzükleri takan Tatlıses, gençlere “Düğünü hemen yapın, bende geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım” diyerek şaka yaptı. Tatlıses’in esprileri davetlileri gülme krizine soktu.

Yapımcı Polat Yağcı’nın yeğeni Melih Yanık, iş idamı İsa Zurlu’nun kızı Tuana Zurlu ile nişanlanarak evliliğe ilk adımını attı. Genç çiftin nişan yüzüklerini ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses taktı.

“PARA İSTEMEYİN BAK, MAKAS KESMİYOR”

Dans gösterisinin ardından ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Melih ve Tuana çiftinin nişan yüzüklerini taktı. Arabesk müziğin usta ismi Tatlıses, törende espri yapmadan da geçmedi. Tatlıses, genç çiftlerin yüzüklerini takarken, “Para istemeyin bak makas kesmiyor” sözleriyle davetlileri gülümsetti.

“HEMEN EVLENİN, BEN DE GELEYİM ŞARKI SÖYLEYİP YOLUMU BULAYIM”

Genç çifte mutluluklar dileyen ve onlara tanışma hikayelerini soran Tatlıses, “İki aileye de mutluluklar diliyorum. Allah sizi birbirinize bağışlasın. Benim attığım makas sonsuza dektir. Benim kestiğim kurdele ömür boyu gider. Polat Bey’in yeğeni benimde yeğenimdir, gelini de benim kızımdır. Allah mesut etsin. Hemen evlenin, ben de geleyim şarkı söyleyip yolumu bulayım. Düğünü yapın da yolumuzu bulalım” diyerek espri yaptı.

Genç çiftin yüzüklerini takan Tatlıses, daha sonra “Kara Üzüm Habbesi” isimli şarkısını söyledi.