Nur Viral’den sürpriz veda! Programını noktaladı, yeni adresini bizzat duyurdu
Uzun yıllardır Beyaz TV’de hafta içi gündüz kuşağındaki programı Hayatta Her Şey Var’ı sunan Nur Viral, sosyal medyadan açıklama yaparak kanaldan ayrıldığını duyurdu. Viral yeni adresini açıklamayı da ihmal etmedi.
Astroloji, sağlık, ilişkiler, moda gibi konuları ele alan program Hayatta Her Şey Var’ın sunucusu Nur Viral, Beyaz TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Duygusal bir veda mesajı yayınlayan Viral, gelecekteki projeleri hakkında da takipçilerini bilgilendirdi.
PROGRAMI FİNAL YAPTI VE NOKTAYI KOYDU
Daha önce Kanal 7, Show TV, TNT, Samanyolu, Türkmax Gurme gibi kanallarda sağlık, yemek ve kadın gündemine dair yapımlarda yer alan Nur Viral, merakla takip edilen Beyaz TV’deki programını sonlandırdı. Hayatta Her Şey Var’ı sunan ve Beyaz TV ekranlarına son kez çıkan Viral’in ayrılığı finalle eş zamanlı gerçekleşti.
YOUTUBE KANALINA AĞIRLIK VERECEK
Nur Viral kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum” dedi. Bundan sonra YouTube’daki kanalına ağırlık vereceğini belirten isim mesajında şu satırlara yer verdi:
“Sevgili Beyaz TV Ailem ve Değerli İzleyicilerim,
Yıllardır ‘Hayatta Her Şey Var’ programında birlikte güldük, düşündük, hayatın içinden anlara birlikte tanıklık ettik. Beyaz TV benim için sadece bir ekran değil, aynı zamanda bir yuvaydı. Bu süreçte bana kucak açan, destek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Bugün, kendi isteğimle bu güzel yolculuğa bir virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir. Beyaz TV ailesine, birlikte çalıştığım tüm dostlarıma ve ekran başında beni yalnız bırakmayan siz izleyicilerime sonsuz minnettarım.
Yolculuğum bitmedi. Yeni projelerle artık YouTube kanalımda sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Kalplerimiz bir oldukça yollar yine kesişir. Sevgiyle…”