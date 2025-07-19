Nur Viral’den sürpriz veda! Programını noktaladı, yeni adresini bizzat duyurdu

Uzun yıllardır Beyaz TV’de hafta içi gündüz kuşağındaki programı Hayatta Her Şey Var’ı sunan Nur Viral, sosyal medyadan açıklama yaparak kanaldan ayrıldığını duyurdu. Viral yeni adresini açıklamayı da ihmal etmedi.

Astroloji, sağlık, ilişkiler, moda gibi konuları ele alan program Hayatta Her Şey Var’ın sunucusu Nur Viral, Beyaz TV’den kendi isteğiyle ayrıldığını duyurdu. Duygusal bir veda mesajı yayınlayan Viral, gelecekteki projeleri hakkında da takipçilerini bilgilendirdi.

PROGRAMI FİNAL YAPTI VE NOKTAYI KOYDU

Daha önce Kanal 7, Show TV, TNT, Samanyolu, Türkmax Gurme gibi kanallarda sağlık, yemek ve kadın gündemine dair yapımlarda yer alan Nur Viral, merakla takip edilen Beyaz TV’deki programını sonlandırdı. Hayatta Her Şey Var’ı sunan ve Beyaz TV ekranlarına son kez çıkan Viral’in ayrılığı finalle eş zamanlı gerçekleşti.

YOUTUBE KANALINA AĞIRLIK VERECEK

Nur Viral kişisel Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum” dedi. Bundan sonra YouTube’daki kanalına ağırlık vereceğini belirten isim mesajında şu satırlara yer verdi: