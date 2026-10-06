Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nuri Alço, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 75 yaşındaki oyuncunun bronşit nedeniyle tedavi altına alındığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Alço'nun eşi Burcu Alço, usta oyuncunun tedavisinin hastanede sürdüğünü açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

Türk sinemasında özellikle canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan ve kariyerine devam eden Nuri Alço, son olarak “Mitoloji Mafyası” filminde rol almıştı. Usta oyuncunun hastaneye kaldırıldığı haberi hayranlarını endişelendirirken, sağlık durumuyla ilgili eşi Burcu Alço'dan açıklama geldi.

Nuri Alço hastanede tedavi görüyor! Eşi hastalığını açıkladı

GÖKSEL ARSOY'UN VEFAT HABERİNİ HASTANEDEN ALDI

Nuri Alço, tedavi gördüğü hastanede Türk sinemasının bir başka usta ismi Göksel Arsoy'un hayatını kaybettiğini öğrendi. Arsoy'un vefatından duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan Alço, hasta yatağından yaptığı paylaşımda, “Göksel Ağabeyim... Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Nuri Alço hastanede tedavi görüyor! Eşi hastalığını açıkladı

EŞİNDEN NURİ ALÇO'NUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin konuşan eşi Burcu Alço, NTV’ye yaptığı açıklamada Nuri Alço'nun bronşit nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Alço'nun genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran eşi, tedavisinin doktorların gözetiminde sürdüğünü ifade etti.

Nuri Alço hastanede tedavi görüyor! Eşi hastalığını açıkladı

Hayranlarını korkutan Nuri Alço'nun hastanedeki tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala