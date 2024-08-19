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Haberler > Magazin > Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman’ın MS hastalığı ile mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 28 Temmuz’da vefat etti. Oğlunun ölümünden 20 gün sonra sahnelere dönen Soyman’a tepki yağdı. Ünlü sunucu Armağan Çağlayan ise Soyman’ı linç eden kişilere sitem etti.

Şarkıları ve sahne performanslarıyla adından söz ettiren Safiye Soyman oğlu Harun Akaröz’ün ölümüyle sarsıldı. Zor günleri atlatmaya çalışan Soyman, oğlunun ölümünün ardından sahneye dönme kararı aldı.

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi - 1. Resim

Kişisel Instagram hesabından videolu paylaşım yapan Soyman, “Sahneye çıkmadan önce size sesleniyorum. Bunca yıl sizin bana olan ilginizle ayakta durdum. Sizin sayenizde oğluma çok güzel bir yaşantı yaşattım. En azından size bu yüzden bir vefa borcum var. Oğlum benim hep sahnede olmamı isterdi ve gurur duyardı beni izlemekten, çok mutlu olurdu” açıklamasında bulundu. 

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi - 2. Resim

SAHNELERE DÖNEN SAFİYE SOYMAN: OĞLUM İÇİN AYAĞA KALKTIM

Sahnelere devam edeceğini belirten şarkıcı, sözlerinin devamında “Biz sanatçılar için sahne hiçbir zaman kapanamaz. Onun için yine ayağa kalktım, sahnelere devam edeceğim. Ben bir başka meslek sahibi de olsam işime devam edecektim. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yeter ki siz benim yanımda olun, Allah sizi başımdan eksik etmesin” dedi.

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi - 3. Resim

40'I ÇIKMADAN SAHNEYE DÖNÜNCE TEPKİ ÇEKTİ

Sahne Soyman’ın oğlunun ölümünden 20 gün sonra sahneye dönmesi sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kişiler işine dönmesinin normal olduğunu söylerken bazıları ise “20 gün ne ya, evlat bu” , “Pes” , “Canım sahneye çıkmak istedi dese daha samimi olurdu” , “En azından 40’ı çıksaydı, para daha mı önemli” gibi acımasız yorumlar yaptı. 

Oğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi - 4. Resim

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’DAN SAFİYE SOYMAN ÇIKIŞI

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan ise Safiye Soyman’ı linç eden ve işine dönmesini tuhaf bulan herkese seslendi.  X hesabından paylaşım yapan Çağlayan, “Siz yakınlarınız ölünce işinize gitmiyor musunuz? Öğretmen ders anlatmıyor mu? Muhasebeci hesap kitabını, mühendis ölçümlerini, aşçı yemeklerini yapmıyor mu? Safiye Soyman da işini yapıyor. Ne istiyorsunuz kadından? İşini yapmasın mı?” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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