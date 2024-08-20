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Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: 2. Sayfa
- Güncelleme:
Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı

Magazin Haberleri  / 2. Sayfa

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 6 ay önce sessiz sedasız boşandığı Nihan Akkuş’a doğum gününde sürpriz yaptı. Bu hamle çiftin barıştığı ve yeniden evleneceği iddialarını beraberinde getirdi.

2017 yılında evlenen Okan Buruk ile Nihan Akkuş, 6 ay önce gizlice boşanmıştı. Eski eşler yeniden bir araya geldi. 

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan çiftten Nihan Akkuş, kendine yeni bir sayfa açarak Paris’te ev aldı. Şimdilerde burada yaşayan ve kendine bir butik açan Akkuş, önceki gün tatil yaptığı Çeşme’de 41. yaşını kutladı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı - 1. Resim

Alaçatı’daki partiye Okan Buruk da katıldı. Maç için Konya’da bulunan Buruk, partiye gelerek eski eşine sürpriz yaptı. 

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı - 2. Resim

Akkuş’a ilk kutlama Okan Buruk’tan geldi. Akkuş önce Buruk’a, ardından oğlu Ali Yiğit’e sarıldı.

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı - 3. Resim

İkilinin partideki görüntüleri barışma dedikodularını beraberinde getirdi. Ancak çift, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. 

Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı - 4. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: 2. Sayfa
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