Okan Buruk ile Nihan Akkuş’tan yeniden evlilik sinyali! Eski eşe sürpriz yaptı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, 6 ay önce sessiz sedasız boşandığı Nihan Akkuş’a doğum gününde sürpriz yaptı. Bu hamle çiftin barıştığı ve yeniden evleneceği iddialarını beraberinde getirdi.

2017 yılında evlenen Okan Buruk ile Nihan Akkuş, 6 ay önce gizlice boşanmıştı. Eski eşler yeniden bir araya geldi.

15 yaşında Ali Yiğit adında bir oğulları bulunan çiftten Nihan Akkuş, kendine yeni bir sayfa açarak Paris’te ev aldı. Şimdilerde burada yaşayan ve kendine bir butik açan Akkuş, önceki gün tatil yaptığı Çeşme’de 41. yaşını kutladı.

Alaçatı’daki partiye Okan Buruk da katıldı. Maç için Konya’da bulunan Buruk, partiye gelerek eski eşine sürpriz yaptı.

Akkuş’a ilk kutlama Okan Buruk’tan geldi. Akkuş önce Buruk’a, ardından oğlu Ali Yiğit’e sarıldı.

İkilinin partideki görüntüleri barışma dedikodularını beraberinde getirdi. Ancak çift, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.