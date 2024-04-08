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Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır’ın 20. ölüm yıldönümünde videolu mesaj!

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Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölümünün 20. yılında unutulmadı. Üstlendiği rol ile milyonların gönlünü kazanan Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır’ın ölüm yıldönümünde videolu mesaj paylaştı.

Başarılı oyuncu Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Süleyman Çakır karakteri, senaryo gereği dizide 20 yıl önce bugün hayatını kaybetmişti. Kurtlar Vadisi dizisi hala konuşulmaya devam ederken, efsane karakter de ölüm yıldönümünde anılıyor. 

Süleyman Çakır karakteri, 8 Nisan 2004’te senaryo gereği vefat etmişti. İzleyenler, Çakır’ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış ve gazetelerde baş sağlığı mesajları paylaşılmıştı.

Her yıl olduğu gibi sosyal medyada Süleyman Çakır sevenleri paylaşımlarıyla efsane karakteri anıyor. X’te #SüleymanÇakır etiketi de ilk sıralarda yer alıyor.  

Oktay Kaynarca’dan Süleyman Çakır’ın 20. ölüm yıldönümünde videolu mesaj! - 1. Resim

“ALLAH RAHMET EYLESİN, GÜZEL ADAMDI”

Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır’ın 20. ölüm yıldönümünde geleneği bozmadı ve sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Videolu mesaj yayınlayan Kaynarca, “Rahmetlinin sene-i devriyesinde Allahtan rahmet sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, güzel adamdı” ifadelerini kullandı. 

SÜLEYMAN ÇAKIR NEDEN ÖLDÜ?

Oktay Karaca tarafından hayat verilen Süleyman Çakır, Cerrahpaşalı Halit tarafından pusuya düşürülerek öldürülmüştü. 43. bölümde vurulan karakter 45. bölümde vefat etmişti. Çakır’ın ölümünün ardından yakın dostu Polat Alemdar, Halit’i öldürerek arkadaşının intikamını almıştı. Kurtlar Vadisi’nde en sevilen karakterin ölümü hayranları tarafından tepki görmüştü. 

Düzenleyen:  - Magazin
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