Onları hiç böyle görmediniz! Ünlüler yapay zeka ile şişmanladı

Yapay zeka teknolojisinden ünlüler de nasibini aldı. Televizyon ekranlarından tanıdığımız birçok ünlü isim ‘yapay zeka’ ile aşırı kilolu hale getirildi. O fotoğraflara sosyal medyada yorum yağdı.

Son dönemde hayatımızın birçok alanında yaygınlaşan yapay zeka teknolojisindeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Ses, video, fotoğraf gibi formatlarda içerik oluşturabilen yapay zekadan son olarak ünlü isimler de nasibini aldı.

Formlarına dikkat eden, her zaman bakımlı halleriyle görmeye alışık olduğumuz Acun Ilıcalı, Murat Boz, Burcu Özberk, Kıvanç Tatlıtuğ gibi ünlüler yapay zekayla şişmanlatıldı. Ortaya ilginç görüntüler çıkarken, söz konusu kareler sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE ÜNLÜLERİN ŞİŞMAN HALLERİ

Şişman halini gören Burcu Özberk, “Böyle bir fotoğraf çektirdiğimi hatırlamıyorum” diyerek kilolu haline esprili bir dille yaklaştı.

Yapay zekayla şişmanlatılan Murat Boz kendi fotoğrafına kayıtsız kalamadı ve “Yanaklarımı sıkıştırasım geldi” diyerek şişman halini ti’ye aldı.