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Orhan Gencebay uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor!

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Orhan Gencebay uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor!

Magazin Haberleri

Arabesk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay uzun yıllardan sonra ekranlara geri dönüyor. Gencebay, yaptığı son açıklamada “İnşallah uzak olmayan bir zamanda Orhan Baba adlı bir film yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Arabesk müziği denilince akıllara ilk gelen isimler arasında usta sanatçı Orhan Gencebay da yer alıyor. Güçlü sesiyle dikkat çeken Gencebay, özel yaşamıyla da milyonlar tarafından takip ediliyor. Usta sanatçı bu kez yaptığı son açıklamalarla gündeme geldi.

Orhan Gencebay uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor! - 1. Resim

Gencebay, “Orhan Baba” isimli yepyeni bir filmle uzun bir aradan sonra setlere dönüyor. Magazinburada.net'in haberine göre yönetmen koltuğunda olmayacağını belirten sanatçı, "Orhan Baba" isimli projenin kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

Orhan Gencebay uzun bir aradan sonra setlere geri dönüyor! - 2. Resim

Gencebay, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“İnşallah uzak olmayan bir zamanda Orhan Baba adlı bir film yapmayı düşünüyoruz. Ne zamandan beridir düşünüyoruz ama İnşallah yapacağız. Bu film benim hayat hikayem değil. Bu benim anlatmak istediğim mesajlarımla ilgili bir yandan da güzel bir hikaye var. Yönetmen koltuğuna ben oturmuyorum. Neticede iyi bir film olacak İnşallah…”

Düzenleyen:  - Magazin
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