Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı!
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Yıllarca onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama gerçek ismi farklıymış… Ünlü sanatçının gerçek adı Orhan Kencebay çıktı.
Türkiye'de arabesk denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri Orhan Gencebay...
Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi", "Bir Teselli Ver" gibi şarkılarıyla günümüzde de hâlâ dinlenmeye devam ediliyor.
ADI YANLIŞ BİLİNEN ÜNLÜLER
Özel hayatıyla da merak konusu olan şarkıcı hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer yıllarca Orhan Gencebay olarak bildiğimiz sanatçının adı gerçek değilmiş. Gencebay’ın gerçek ismi Orhan Kencebay’mış…
Türkiye'de birçok ünlü ismin gerçek adı herkes tarafından yanlış biliniyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...
Adile Naşit- Adela Özcan
Barış Manço - Tosun Yusuf Barış Manço
Banu alkan - Renka bronkavi
Ebru Polat - Filiz Sarıkaya
Murat Dalkılıç - Sırrı Murat Dalkılıç
Petek Dinçöz - Didem Ezgü
Ahmet Özhan - Ahmet Şükrü Kadıöz
Ayhan Işık - Ayhan Işıyan
Aytaç Arman - Veysel İnce
Bulut Aras - Uğur Fidan
Ferdi Tayfur - Turhan Bayburt
Bülent Ersoy - Bülent Erkoç
Cahide Sonku - Cahide Serap
Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatur