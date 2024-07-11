Orhan Gencebay'ın gerçek ismi ortaya çıktı!

Yıllarca onu Orhan Gencebay olarak tanıdık ama gerçek ismi farklıymış… Ünlü sanatçının gerçek adı Orhan Kencebay çıktı.

Türkiye'de arabesk denilince akıllara ilk gelen isimlerden biri Orhan Gencebay...

Gencebay, "Hatasız Kul Olmaz", "Akşam Güneşi", "Bir Teselli Ver" gibi şarkılarıyla günümüzde de hâlâ dinlenmeye devam ediliyor.

ADI YANLIŞ BİLİNEN ÜNLÜLER

Özel hayatıyla da merak konusu olan şarkıcı hakkında şaşırtan gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer yıllarca Orhan Gencebay olarak bildiğimiz sanatçının adı gerçek değilmiş. Gencebay’ın gerçek ismi Orhan Kencebay’mış…

Türkiye'de birçok ünlü ismin gerçek adı herkes tarafından yanlış biliniyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

Adile Naşit- Adela Özcan

Barış Manço - Tosun Yusuf Barış Manço

Banu alkan - Renka bronkavi

Ebru Polat - Filiz Sarıkaya

Murat Dalkılıç - Sırrı Murat Dalkılıç

Petek Dinçöz - Didem Ezgü

Ahmet Özhan - Ahmet Şükrü Kadıöz

Ayhan Işık - Ayhan Işıyan

Aytaç Arman - Veysel İnce

Bulut Aras - Uğur Fidan

Ferdi Tayfur - Turhan Bayburt

Bülent Ersoy - Bülent Erkoç

Cahide Sonku - Cahide Serap

Cüneyt Arkın - Fahrettin Cüreklibatur