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Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu! "Allah o kuvveti veriyor"

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Acun Ilıcalı&#039;nın sözleri çok konuşuldu! &quot;Allah o kuvveti veriyor&quot;
Acun Ilıcalı, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, YouTube’da katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalar yapmıştı. Ilıcalı'nın programda söylediği 'Dünyada ne istesem alabilirim' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Nur Tuğba Namlı’nın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Nur Tuğba Namlı, Acun Ilıcalı'ya ' Bir günde en fazla kaç ülkeye gittiniz? Çünkü biliyorum Dominik'ten Meksika'ya Meksika'dan Yunanistan'a  Yunanistan'dan Türkiye'ye filan. Nasıl bir tempo bu? Bir insan evladı buna nasıl dayanıyor?' diye sormuştu.

Acun Ilıcalı'nın sözleri çok konuşuldu!

"DÜNYADA NE İSTESEM ALABİLİRİM"

Ilıcalı'nın verdiği cevap ise sosyal medyada yeniden gündem oldu ve en çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Ilcalı; “Uçakta yaşamak şu anda benim hayatımın aslında bir parçası. Türkiye'de ofisi var adamın, İngiltere'de takımı var Dominik'te de işi var. Bir yerden sonra Allah o kuvveti veriyor. Şükretmekten yakınmaya vakit bulamıyorum ben. Allah bunu nasip etti daha ne olsun diyorum. Dünyada ne istesem alabilirim ben. Bu çok kolay bir durum değil" sözleriyle damga vurdu.

Düzenleyen:  - Magazin
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