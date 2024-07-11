Özgü Namal imaj yeniledi! Değişimi şaşırttı

2020 yılında eşinin ani ölümüyle zor günler geçiren ve uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. 9 yıl sonra yeni bir diziyle el sıkışan oyuncunun yer alacağı dizi belli oldu. Namal, yeni film projesi için imaj değiştirdi. Saçlarını sarıya boyatan oyuncuyu görenler tanıyamadı.

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Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Merhamet gibi birçok yapımda rol alan Özgü Namal, Ekim 2020'de eşi Serdar Oral'ın vefatıyla yıkılmıştı. Eşinin ölümünün ardından kabuğuna çekilen Namal, uzun süre hiçbir projede yer almamıştı.

Oyuncu Kızıl Goncalar dizisi ile setlere geri dönmüştü. Dizinin sezon arasına girmesiyle Namal, yeni bir film projesi için hazırlıklarına başladı.

"SARI ZARFLAR FİLMİNDE ROL ALACAK"

Ünlü oyuncu, İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı “Sarı Zarflar” adlı filmde rol alacak. Film için Almanya'ya giden oyuncu, Berlin'de gerçekleşen setten bir fotoğraf ile gündeme geldi. Özgü Namal'ı görenler tanıyamadı. Proje için saçlarını sarıya boyatan oyuncunun değişimi herkesi şaşırttı.