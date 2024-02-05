Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi
    Oyuncu, Dizi, Deprem, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan, cüzdanını bulup kendisine getiren Muhammed Irmak’a vefa borcunu ödemek için en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım eli uzattı. Ceylan, depremde yakınlarını kaybeden Irmak ve ailesi için bir köşk kiralayıp kapılarını onlar için açtı.

    Kara Sevda ve Kalp Atışı gibi dizilerde rol alan Ali Burak Ceylan, daha önce cüzdanını bulup getiren depremzede Muhammed Irmak ve akrabaları için arkadaşlarıyla bir araya gelerek köşk temin etti. Ünlü oyuncunun bu davranışı takdir topladı. 

    Öğretmenlik yapan Muhammed Irmak 26 Ocak 2023’te İstanbul Üsküdar Meydanı’nda cüzdan buldu. Irmak, cüzdanın sahibinin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrendi ve oyuncunun sahibi olduğu yapım şirketiyle iletişime geçti. Ceylan, kendisine hediye vermek istedi ancak Irmak teşekkür ederek kabul edemeyeceğini söyledi. Aralarında geçen bu diyalogdan iki hafta sonra ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Muhammed Irmak, depremde akrabalarından 10 kişiyi kaybetti. Irmak çareyi, Ceylan’ı aramakta bulunca ünlü oyuncunun depremzede öğretmene en ihtiyaç duyduğu anda yardım eli uzattığı ortaya çıktı.

    Oyuncu Ali Burak Ceylan, arkadaşlarıyla birlikte 4 aileye yuva olacak Suadiye’deki bir köşkü tadilata soktu. Onlara destek olarak başka ihtiyaçlarını da karşıladı.

    Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi

    “20 KİŞİNİN ELİNDEN TUTTU”

    Yaşadıklarını aylar sonra anlatan Muhammed Irmak, oyuncu Ali Burak Ceylan’a teşekkür etti ve şöyle konuştu: “Adıyaman'da öğretmenim. Yarı yıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi. Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçük kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında Ali Burak Ağabey'i aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup evden ayrılanlar oluyor.”

    Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi

    “SADECE BEN DEĞİL ONLARCA HAYIRSEVERLE KÖŞKÜ TADİLATA SOKTUK”

    Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığın da şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum.”

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    OyuncuDiziDeprem
    Haberler > Magazin > Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kim Milyoner Olmak İster’de merak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu: Jokeri kalmayınca çekildi - MagazinMerak uyandıran ‘Osmanlı’ sorusu! Herkes cevabını arıyor2024 Grammy Ödülleri’nde üç ödül alan rapçi Killer Mike tutuklandı - MagazinGrammy’de şaşırtan anlar! 3 ödül aldı, sonra tutuklandıÇukur dizisi ekranlara geri dönüyor! Efsane kadro yeniden bir arada - MagazinÇukur dizisi ekranlara geri dönüyor! Efsane kadro yeniden bir aradaLüks aracıyla gündem olmuştu! Hasan Can Kaya'yı sinirlendiren soru - MagazinHasan Can Kaya'yı sinirlendiren soruArka Sokaklar dizisine sürpriz transfer! Yıldız oyuncu geri döndü, işte izleyiciyi şaşkına çeviren sahne - MagazinArka Sokaklar dizisine sürpriz transfer! Yıldız oyuncu geri döndü, işte izleyiciyi şaşkına çeviren sahne‘Yandaki Oda’ dizisi için geri sayım başladı: Kadroda yok yok - Magazin‘Yandaki Oda’ dizisi için geri sayım başladı: Kadroda yok yokKurtlar Vadisi’nin çekimlerinin yapıldığı tarihi kıraathane cayır cayır yandı - MagazinKurtlar Vadisi'nin çekildiği mekan cayır cayır yandıPeaky Blinders oyuncusu Paul Anderson uyuşturucuyla yakalanmıştı! Avukatının savunması hayli ilginç - MagazinPeaky Blinders oyuncusu Paul Anderson uyuşturucuyla yakalanmıştı! Avukatının savunması hayli ilginçBakan Göktaş'tan Gazileri hedef alan Güldür Güldür ekibine sert tepki - MagazinBakan Göktaş’tan Güldür Güldür ekibine sert tepkiKıvanç Tatlıtuğ ağabeyini paylaştı, görenler ‘İki kardeş bu kadar mı benzemez’ diyor - MagazinKıvanç Tatlıtuğ ağabeyini paylaştı, görenler ‘İki kardeş bu kadar mı benzemez’ diyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...