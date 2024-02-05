Oyuncu Ali Burak Ceylan cüzdanını bulan öğretmene vefa borcunu depremde ödedi

Ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan, cüzdanını bulup kendisine getiren Muhammed Irmak’a vefa borcunu ödemek için en çok ihtiyaç duyduğu anda yardım eli uzattı. Ceylan, depremde yakınlarını kaybeden Irmak ve ailesi için bir köşk kiralayıp kapılarını onlar için açtı.

Kara Sevda ve Kalp Atışı gibi dizilerde rol alan Ali Burak Ceylan, daha önce cüzdanını bulup getiren depremzede Muhammed Irmak ve akrabaları için arkadaşlarıyla bir araya gelerek köşk temin etti. Ünlü oyuncunun bu davranışı takdir topladı.

Öğretmenlik yapan Muhammed Irmak 26 Ocak 2023’te İstanbul Üsküdar Meydanı’nda cüzdan buldu. Irmak, cüzdanın sahibinin Ali Burak Ceylan olduğunu öğrendi ve oyuncunun sahibi olduğu yapım şirketiyle iletişime geçti. Ceylan, kendisine hediye vermek istedi ancak Irmak teşekkür ederek kabul edemeyeceğini söyledi. Aralarında geçen bu diyalogdan iki hafta sonra ‘Asrın Felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi meydana geldi. Muhammed Irmak, depremde akrabalarından 10 kişiyi kaybetti. Irmak çareyi, Ceylan’ı aramakta bulunca ünlü oyuncunun depremzede öğretmene en ihtiyaç duyduğu anda yardım eli uzattığı ortaya çıktı.

Oyuncu Ali Burak Ceylan, arkadaşlarıyla birlikte 4 aileye yuva olacak Suadiye’deki bir köşkü tadilata soktu. Onlara destek olarak başka ihtiyaçlarını da karşıladı.

“20 KİŞİNİN ELİNDEN TUTTU”

Yaşadıklarını aylar sonra anlatan Muhammed Irmak, oyuncu Ali Burak Ceylan’a teşekkür etti ve şöyle konuştu: “Adıyaman'da öğretmenim. Yarı yıl tatili için ailemin yanına İstanbul'a gelmiştim. Akşam saatlerinde Üsküdar'da bir cüzdan buldum. İnternetten araştırdığım cüzdanın sahibinin ünlü oyuncu bir olduğunu öğrendim. Sosyal medyadan ulaşamadım. Sonra sahibi olduğu yapım şirketinin web sitesi üzerinden telefonuna ulaştım. Kendisi hediye vermek istedi ama kabul etmedim. 'Bir gün dara düşersen ara beni' dedi. Yaşananlardan sonra 5 Şubat'ta Adıyaman'a döndüm. 12 saat sonra deprem oldu. Benim evim yıkılmadı ama akrabalarımdan göçük kalanlar ve hayatını kaybedenler oldu. 10 akrabam vefat etti. Teyzelerim ve dayılarım evsiz kaldı. Sonrasında Ali Burak Ağabey'i aradım. Sağ olsun bize yardımcı oldu. 4 ailenin, yaklaşık 20 kişinin elinden tuttu. Bebek mamasından ve bezine kadar aldılar. Artık yavaş yavaş düzenini kurup evden ayrılanlar oluyor.”

“SADECE BEN DEĞİL ONLARCA HAYIRSEVERLE KÖŞKÜ TADİLATA SOKTUK”

Ali Burak Ceylan ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Filmimin galasından çıktığım akşam cüzdanımı düşürmüşüm. Muhammed kardeşimiz de cüzdanımı bulmuş. O dönemde yapım şirketinin web sayfasını yaptırıyorum. Siteyi tasarlayan yanlışlıkla telefonumu da eklemiş. Muhammed de web sitesinden telefonuma ulaşmış. Beni aradığın da şaşırmıştım; 'telefonumu nereden buldun' diye. İşte bizim yanlış dediğimiz bazı şeyler bazen böyle hayırlı işlerin gerçekleşmesine neden oluyor. Sadece ben değil, onlarca hayırseverle bir olup o köşkü tadilata soktuk. Dua edeni de yardım etti, koltuk yollayanı da... Ben sadece organizasyonu yapan ve görünen yüzü oldum.”