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Haberler > Magazin > Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hayatını kaybeden 38 yaşındaki oyuncu Gülşah Çomoğlu, Üsküdar’daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi. Çomoğlu’nun kız kardeşi ve annesi törende güçlükle ayakta durabildi.

İki yıldır kanser tedavisi gören oyuncu Gülşah Çomoğlu, 38 yaşında hayatını kaybetti. Çomoğlu’nun vefatı sevenlerini ve meslektaşlarını hüzne boğdu.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti - 1. Resim

Eşinin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan eşi Gökhan Günal, “Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik” dedi.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti - 2. Resim

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Çomoğlu için Üsküdar Altunizade’de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Çomoğlu’nun ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Oyuncunun annesi ve kız kardeşi ayakta durmakta güçlük çekti.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti - 3. Resim

Gülşah Çomoğlu’nun eşi Gökhan Günal, taziyeleri kabul etti. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. Çomoğlu, Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oyuncu Gülşah Çomoğlu’na veda! Cenazede yakınları ayakta durmakta güçlük çekti - 4. Resim

GÜLŞAH ÇOMOĞLU KİMDİR?

2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu, Bilkent Üniversitesi Konservatuvar Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk yapmaya başladı. Yüksek Sosyete, Umudun Kıyısında, Behzat Ç., Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru adlı yapımlarda rol alan Gülşah Çomoğlu, İki Efendinin Kuşağı, Troyalı Kadınlar, Kafatası, Yeşil Kuş, Tanrı, Hürrem Sultan, Camdan Kalp ve Venedik Taciri adlı tiyatro oyunlarında rol aldı. ‘Unutma Beni’ adlı dizide canlandırdığı Asuman karakteriyle tanındı. 2018 yılında Gökhan Günal ile evlenen Gülşah Çomoğlu’nun 1 çocuğu vardı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Anadolu Ajansı
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