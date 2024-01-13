Oyuncu Halil Ergün Şişli'de ölümden dönmüş! Araç çarpıp kaldırıma çıktığı kaza anı kamerada

13 Ocak 2024 12:39 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 13:04

Ünlü oyuncu Halil Ergün sevenlerini korkuttu. 77 yaşındaki sanatçının kısa bir süre önce Şişli’de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Ergün, aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza anları ait güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA GEÇTİĞİMİZ AY YAŞANDI

Şişli Halaskargazi Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

KAZADA KİMSE YARALANMADI

Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.