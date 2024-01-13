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    Oyuncu Halil Ergün Şişli'de ölümden dönmüş! Araç çarpıp kaldırıma çıktığı kaza anı kamerada

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Ünlü oyuncu Halil Ergün'ün geçtiğimiz günlerde Şişli'de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybeden Ergün, yan şeritteki bir araca çarparak kaldırıma çıktı.

    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ünlü oyuncu Halil Ergün sevenlerini korkuttu. 77 yaşındaki sanatçının kısa bir süre önce Şişli’de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.  Ergün, aracıyla seyir halindeyken ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybederek, yan şeritteki bir araca çarpıp, kaldırıma çıktı. Ünlü oyuncunun yaşadığı kaza anları ait güvenlik kameralarına yansıdı.

    KAZA GEÇTİĞİMİZ AY YAŞANDI

    Şişli Halaskargazi Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, evinden çıkan ünlü oyuncu Halil Ergün, aracıyla ilerlemeye başladı. O esnada Ergün, ayağı gaz pedalına sıkışınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yan şeritteki araca çarpan Ergün, daha sonra aracıyla kaldırıma çıktı.

    Oyuncu Halil Ergün Şişli'de ölümden dönmüş! Araç çarpıp kaldırıma çıktığı kaza anı kamerada

    KAZADA KİMSE YARALANMADI

    Kazanın ardından ünlü oyuncu da çevredekiler de ölümden dönerken, şans eseri kimse yaralanmadı. Kazanın şokuyla aracından inen Halil Ergün, çevresindekilere uzun süre kazanın nasıl gerçekleştiğini anlatırken, yaşanan kaza anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Halil ErgünKazaŞişli
    Haberler > Magazin > Oyuncu Halil Ergün Şişli'de ölümden dönmüş! Araç çarpıp kaldırıma çıktığı kaza anı kamerada
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